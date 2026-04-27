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國防部：強化新興科技應用　規劃籌獲21萬架無人機

軍聞社／記者邱奕菖臺北27日電

國防部長顧立雄今（27）日赴立法院外交及國防委員會，就「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」進行專案報告，並備質詢。

顧部長強調，國防部將持續深化國防創新與新興科技導入，使潛在敵對勢力在評估行動成本與風險時面臨更高不確定性，進而延遲決策，並在立法院支持下，擴大科技應用，創造不對稱戰力優勢，確保國家安全。

國防部整評司苗司長於專案報告時指出，近年戰爭型態已由傳統武器對抗，轉為低成本、高效率與新興科技為核心之不對稱作戰型態；為此，國防部成立國防創新小組（DIO），導入民間成熟科技產品，加速國防智慧創新應用。

苗司長表示，在籌獲途徑方面，國防部依作戰需求與產品成熟度，採公開徵求原型開發、少量採購效益評估及直接建案或導入科研等方式，協助各軍種導入測試及部署，強化整體戰力。

在新興科技應用方面，苗司長表示，已推動多元情資融合與AI分析，建置情資整合系統，提升預警能力及研判精準度；並規劃籌獲21萬餘架各型無人機，強化國軍情監偵、攻擊與自主作戰能力。同時，持續導入地面無人載具、水面及水下無人載具，運用於偵察、打擊與運補等多元任務。

有關通信與資安方面，持續建立多重通信備援機制，整合光纖、無線電、微波及衛星等通訊手段，並運用AI進行鏈路管理，確保指管不中斷；同時導入資安AI技術，強化資安弱點掃描與攻擊預警能力，提升整體資訊防護安全。

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