中共軍宣片爆新航母採核動力　暗喻台灣回歸大陸「別耍賴皮」

▲ 福建艦採電磁彈射 。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

中國海軍為慶祝成立77周年，日前藉由《中國軍號》公眾號發布最新宣傳片，內容透過人物姓名設定暗喻現役3艘航空母艦的名稱，隨後一名19歲新兵「何劍」登場，正巧與舷號16、17、18銜接，外界普遍猜測，雖官方未正式說明，但這已明顯宣稱中國的第4艘航母、舷號19，就是一艘核動力航母。

這部名為「向大洋」的主題宣傳片中充滿彩蛋，片中出現老中青4個關鍵人物的名字，分別為廖寧、單東、付建以及剛入列的新兵何劍，諧音正好與解放軍現役航母「遼寧」（舷號16）、「山東」（舷號17）以及「福建」（舷號18）相符合。而最後的19歲新兵何劍，被解讀為第4艘航母、舷號19的核艦，即為核動力航母。

▼中國「向大洋」宣傳片透過片中4名人物姓名，暗喻第4艘航母舷號19，為一艘核動力航母。（圖／翻攝自中國軍號）

更值得注意的是，宣傳片結尾場景設定在「威海市統一路小學」，父親單東接名叫「小灣」的兒子放學，小灣說：「不想回家，還想玩一會兒」，父親則回應：「小灣，你可別耍賴皮，媽媽在家等著呢」。這段內容直接被視為北京喊話「台灣回歸大陸」的明示。

▼中國軍宣片透過官兵接孩子「小灣」回家，暗喻「台灣回歸大陸」。（圖／翻攝自中國軍號）

公開資料顯示，首艘航母遼寧艦前身為蘇聯未完成的「瓦良格號」，中國於1990年代取得後進行全面改裝，並於2012年正式服役，主要定位為訓練與技術驗證平台，為解放軍培養艦載機飛行員與航母運作經驗奠定基礎。2019年服役的山東艦則是中國首艘完全自主建造的航母，設計上延續遼寧艦的滑躍起飛架構，但在機庫空間、艦載機調度與整體作戰效率上有所優化。

第三艘航母福建艦則被視為關鍵技術躍升，為中國首艘完全自主設計且採用電磁彈射系統的航母。該艦於2022年下水、2025年正式服役，排水量約8萬噸，採用平直甲板與彈射起飛，可搭載包含殲-35隱身戰機、殲-15T以及空警-600預警機在內的多型艦載機，整體航空作戰能力較前兩型顯著提升。

陸媒消息指出，第四艘航母已進入建造階段，很可能採用核動力推進系統，成為中國首艘核動力航母 。據推估，該艦排水量可能達11萬至12萬噸級，延續彈射起飛模式，可搭載約90至100架各型艦載機，包含殲-35、空警-600預警機及無人作戰平台等，中國期待其整體作戰將接近甚至挑戰現有超級航母水準。