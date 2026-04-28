　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中共軍宣片爆新航母採核動力　暗喻台灣回歸大陸「別耍賴皮」

▲▼ 福建艦、零楨彈射、電磁彈射 。（圖／翻攝央視）

▲ 福建艦採電磁彈射 。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

中國海軍為慶祝成立77周年，日前藉由《中國軍號》公眾號發布最新宣傳片，內容透過人物姓名設定暗喻現役3艘航空母艦的名稱，隨後一名19歲新兵「何劍」登場，正巧與舷號16、17、18銜接，外界普遍猜測，雖官方未正式說明，但這已明顯宣稱中國的第4艘航母、舷號19，就是一艘核動力航母。

這部名為「向大洋」的主題宣傳片中充滿彩蛋，片中出現老中青4個關鍵人物的名字，分別為廖寧、單東、付建以及剛入列的新兵何劍，諧音正好與解放軍現役航母「遼寧」（舷號16）、「山東」（舷號17）以及「福建」（舷號18）相符合。而最後的19歲新兵何劍，被解讀為第4艘航母、舷號19的核艦，即為核動力航母。

▼中國「向大洋」宣傳片透過片中4名人物姓名，暗喻第4艘航母舷號19，為一艘核動力航母。（圖／翻攝自中國軍號）

▲▼中國海軍為慶祝成立77周年發布「向大洋」宣傳片，透過片中4名人物姓名，暗喻第4艘航母舷號19，為一艘核動力航母。（圖／翻攝自中國軍號）

更值得注意的是，宣傳片結尾場景設定在「威海市統一路小學」，父親單東接名叫「小灣」的兒子放學，小灣說：「不想回家，還想玩一會兒」，父親則回應：「小灣，你可別耍賴皮，媽媽在家等著呢」。這段內容直接被視為北京喊話「台灣回歸大陸」的明示。

▼中國軍宣片透過官兵接孩子「小灣」回家，暗喻「台灣回歸大陸」。（圖／翻攝自中國軍號）

▲▼中國海軍為慶祝成立77周年發布「向大洋」宣傳片，透過官兵接孩子「小灣」回家，暗喻「台灣回歸大陸」。（圖／翻攝自中國軍號）

公開資料顯示，首艘航母遼寧艦前身為蘇聯未完成的「瓦良格號」，中國於1990年代取得後進行全面改裝，並於2012年正式服役，主要定位為訓練與技術驗證平台，為解放軍培養艦載機飛行員與航母運作經驗奠定基礎。2019年服役的山東艦則是中國首艘完全自主建造的航母，設計上延續遼寧艦的滑躍起飛架構，但在機庫空間、艦載機調度與整體作戰效率上有所優化。

第三艘航母福建艦則被視為關鍵技術躍升，為中國首艘完全自主設計且採用電磁彈射系統的航母。該艦於2022年下水、2025年正式服役，排水量約8萬噸，採用平直甲板與彈射起飛，可搭載包含殲-35隱身戰機、殲-15T以及空警-600預警機在內的多型艦載機，整體航空作戰能力較前兩型顯著提升。

陸媒消息指出，第四艘航母已進入建造階段，很可能採用核動力推進系統，成為中國首艘核動力航母 。據推估，該艦排水量可能達11萬至12萬噸級，延續彈射起飛模式，可搭載約90至100架各型艦載機，包含殲-35、空警-600預警機及無人作戰平台等，中國期待其整體作戰將接近甚至挑戰現有超級航母水準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出國注意！泰國擬縮減免簽名單　台灣人停留天數砍半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中共軍宣片爆新航母採核動力　暗喻台灣回歸大陸「別耍賴皮」

國防部：強化新興科技應用　規劃籌獲21萬架無人機

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

李珠珢、布萊恩默契十足　確認過眼神下秒一起嗨

中共軍宣片爆新航母採核動力　暗喻台灣回歸大陸「別耍賴皮」

國防部：強化新興科技應用　規劃籌獲21萬架無人機

國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」

中共軍宣片爆新航母採核動力　暗喻台灣回歸大陸「別耍賴皮」

鄧愷威確定重返先發！外媒曝周三對金鶯登板

王俐人遭網圍剿！名嘴怒槓酸民「先照鏡子」　喊話出寫真一定買

媽祖披原民衣守護地方　科大生助229歲草屯朝陽宮創意變身

桃園區人口突破47萬　張碩芳：基層出現「預算提前支用」

一銀明起掰了ATM「存到飽」功能　單日限額縮至50萬元

草漯保障宮媽祖進香回鑾　蘇俊賓扛老祖神轎體驗百年遶境文化

南投續推偏遠地區採購業務聯繫平臺　仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會

【2小時內連撞2變電箱】新莊貨櫃車擦撞釀火警　台電急搶修

相關新聞

高市「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

高市「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

日本首相高市早苗去年在國會答詢時稱，台灣周邊情勢升高時可能構成日本「存亡危機事態」，日本前陸上自衛隊陸將小川清史分析，這被解讀為日本可能在台海衝突初期即介入，等同打破中國原有對台作戰前提，迫使全面重寫攻台劇本，在戰略影響上非常重大。

川普稱伊朗將提和平方案　談判2大底線曝

川普稱伊朗將提和平方案　談判2大底線曝

美特使抵巴基斯坦　伊朗打臉：不會直接談判

美特使抵巴基斯坦　伊朗打臉：不會直接談判

伊朗戰後規劃　英部署颱風戰機巡航荷莫茲

伊朗戰後規劃　英部署颱風戰機巡航荷莫茲

美眾院公布撥款法案　157億軍事融資援台列優先

美眾院公布撥款法案　157億軍事融資援台列優先

關鍵字：

核動力004航母兩岸台海大陸軍武軍武

讀者迴響

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面