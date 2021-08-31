陳明文大膽預言：蘇貞昌閣揆任期超過3年　蔡蘇體制「牢不可破」

▲民進黨立法委員陳明文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日內閣改組風聲又起，引發政壇議論。不過，民進黨派系英系要角、立委陳明文31日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時直言，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的關係牢不可破，蔡對蘇是100%授權，他評估，蘇揆任期將超過3年，內閣改組絕對不會是現在。

陳明文今天接受網路媒體專訪時說，蘇貞昌自2019年1月回任行政院長兩年多以來，蔡英文對他是「100%的授權」，對比前總統陳水扁任內用過5任行政院長，其中以游錫堃任期3年最長，「看起來蘇院長從2019年上任行政院長，到今天2年7個月了，我相信一定會超過游錫堃」。

陳明文表示，蔡英文可以讓蘇貞昌做超過3年的行政院長，任何行政院的政策都支持他、100%的授權，一定是信任他的，因此，蔡蘇體制是牢不可破，外界不需要再見縫插針、挑撥離間。

陳明文指出，他不知道內閣會不會改組，「但絕對不會是現在」，之前網傳9月1日內閣將改組，將由桃園市長鄭文燦接替蘇貞昌任閣揆，但這名單都是假的，「到底什麼時候會改組，其實要問蔡英文，我也不知道。」

陳明文說，蔡英文不管是在野還是在朝，都是民進黨的共主，因此她未來兩年不可能跛腳，仍會維持民進黨的派系平衡，或者說，維持民進黨派系共治的意味，包括鄭文燦、副總統賴清德或其他黨內要角都不會挑戰她。

另外，對於鄭文燦是否可能是下任閣揆人選？陳明文僅說，鄭文燦非常優秀，但不知道會不會是他；另外對於近期啟動「光合之行」的交通部前部長林佳龍，他說，大家都認為林佳龍是有潛力的政治人物，雖然現在不知道民進黨未來會把他放在哪裡，但大家都看好他。