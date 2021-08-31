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社會 社會焦點 保障人權

前妻交新男友！醋男拿刀猛刺情敵　扯辯「自保」因1句話臉腫了

▲▼殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲顏姓男子不滿前妻交新男友，竟持刀猛砍情敵，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園顏姓男子過去就曾因犯下殺人罪而入獄，但沒想到，他出獄後竟又故態復萌，只因不滿楊姓前妻與阮姓男子交往，竟持30公分長的刀猛刺阮男胸、背，阮男當場血流如注，忍著劇痛狂奔逃命。法院審理時，顏男否認殺人，辯稱是自保，但他事前曾傳訊，「沒這麼想殺死一個人」，打臉了自己的說詞，最終被法官判刑8年。

判決指出，顏男因為不滿楊女跟阮男交往而心生不滿，2019年2月中凌晨還跑去阮男租屋處找人，但卻遍尋不著楊女，遂與阮男發生爭執，進而爆發肢體衝突，沒想到，他卻突然拿出長25至30公分的刀朝阮男胸口猛刺，阮男遭刺後轉身想泡，沒想到背部又遭刺一刀，而他還不肯罷手持續追砍。

阮男當時滿身是血，忍著劇痛狂奔逃命，並四處躲藏，直到顏男離開才趕緊跑回住處，並請楊女報警，而他也被緊急送醫保住一命。

法院審理時，顏男矢口否認殺人，還稱當時是為了自保，防止阮男突然攻擊他，才從阮男房間拿刀的，但他並沒有傷人，不知道為何阮男會有這樣的傷勢。此外，顏男的辯護人也稱，現場監視器畫面並未拍攝到阮男直接受傷的過程，而相關過程也無法證明顏男有殺人犯意。

不過，阮男出庭證稱，當天是顏男打電話給他說要到家裡談談，但顏男一進到房內沒見到楊女就開始心生懷疑，以為他有找人暗算他，接著便拿著刀朝他猛砍，還一邊喊著，「給你死」、「我這刀一定要刺進你的心臟」。

法官審理時，發現顏男在事發前曾多次傳訊騷擾楊女，內容包括，「 被我抓到我先割你那超會舔的舌頭」、「妓女」等，之後又傳訊恐嚇阮男，「我要給你死！」、「從小到大沒這麼想殺死一個人」、「不然沒殺死你我活的好痛苦啊」等，明顯打臉了顏男自己的說法。

此外，由於阮男傷口深達5公分，法官認為，可見顏男下手的力道之猛，毫不留情，再加上他之後還不斷在背後追砍，並未因阮男逃跑而停手，顯見他的殺人犯犯意，最終將他依殺人未遂罪嫌判刑8年。

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