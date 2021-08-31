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小一男童狠踢同學下體「害小頭破皮」！父母遭求償10萬結局出爐

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲鐘姓男童猛踢同學生殖器、屁股，害對方龜頭紅腫破皮，法院判賠5萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名國小一年級鐘姓男童2020年9月間二度無故朝同學小威（化名）的生殖器、屁股猛踢，造成對方龜頭紅腫破皮等情形。事後，小威父母提告求償10萬精神撫慰金。法院審理後，判鐘男與其雙親連帶賠償5萬元為適當。

判決指出，鐘姓男童2020年9月22日先是在國小走廊上，無故踢傷小威的生殖器，孰料，2天後，又在走廊上蓄意從後方連續踢小威的屁股，導致小威受有龜頭包皮炎、外部生殖器壓砸傷、外生殖器官挫傷、龜頭包皮擦傷等傷害。

9月26日，小威父母得知全情，立即帶小威前往醫院驗傷且提告求償10萬元精神撫慰金，並拿出診斷證明書，其中內容寫道「龜頭包皮炎、男性外部生殖器官壓砸傷之初期照護損傷」、 「檢查結果：左側睪丸按壓痛與陰莖按壓痛，合併龜頭紅腫破皮」、「給予炎止痛藥物與外用藥膏治療」。

審理期間，鐘男父母不否認兒子有踢傷小威的生殖器及屁股，但他們辯稱，小威父母提出的診斷證明書無從證明傷勢是兒子造成。

對此，法官勘驗診斷證明書後，認為內容提及的就醫時間與事故時間相近，且內容提到小威除生殖器外，身體無其他處受傷，足見小威是遭鐘男踢擊生殖器才會有所傷害，故不採信鐘男雙親說詞。

一審板橋簡易庭審酌鐘男父親擔任水電工、月薪2萬至4萬，鐘男母親則是業務助理月薪3萬，以及考量小威精神上的痛苦程度，判鐘男與父母連帶賠償5萬元為適當。

案經上訴，鐘男雙親主張，案發隔天小威有正常上課，案發2天後才就醫，其檢查所發現的傷勢應與兒子無關，各方面顯示小威表現正常，小威雙親求償應無據。不過，日前新北地院審理後，認為用法無誤，因此駁回告訴，全案不得抗告。

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