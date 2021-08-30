　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我做大妳做小」不滿被影射是小三　她扣脖痛毆害正宮滿嘴碎牙

▲桃園市龜山區7日發生人夫懷疑曾姓妻子外遇，憤而徒手並持棍棒毆打張妻致死。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲周姓女子不滿被潘姓女子影射是小三，暴怒之下痛毆潘女，造成潘女當場吐出滿嘴碎牙。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／台中報導

周姓女子去年8月，不滿潘姓女子影射其和潘夫有染，怒扣住潘女的脖子痛毆，造成潘女頭皮鈍傷併腦震盪，假牙更是當場脫落、胸部和右手擦挫傷等，事後被潘女怒告傷害。一審，法官依傷害罪，判周女有期徒刑4月，得易科罰金，檢察官不服再提上訴；二審，台中高分院駁回檢察官上訴，維持原判。

根據判決書，潘女向警方指出，周女是潘夫的外遇對象，潘女先前就有向周女指出「看到我要離我遠一點」。潘女主張，事發當下她是要走進廚房，和周女說「離我遠一點」、「妳搶我丈夫，看到我來應該要閃進去，不要在外面」、「看到我要尊重我」等語，卻沒想到周女會突然發狂，先是扣住她的脖子、拿她的頭去撞牆，害她斷齒、假牙脫落，身體有多處擦挫傷，直到被沈姓師姐撞見，擔心鬧出命案，趕緊將扭打成一團的2人分開。

周女雖坦承有和潘女發生肢體衝突，但堅決否認有故意傷害，並向警方指出，當時她在廚房煮水換淨茶，潘女卻突然走進來和她說「我做大妳做小，我叫妳往東妳不能往西，我來妳就是要進房間，妳就是要聽我的話」，她不理會，準備要離開廚房，卻遭潘女制止，2人因而爆發衝突。周女表示，她確實有抓潘女頭髮，但也是因為潘女先咬她，她因疼痛所以用腳把潘女踢開，是潘女自己撞到才會有上述傷害等，不過周女在庭審時，卻又向法官證稱，自己沒有抓潘女的頭髮撞牆。

法官審酌潘女證詞，認為潘女指出周女先是以手環扣其脖子，抓住潘女的頭髮猛撞牆數次，最後還朝潘女的頭胸部猛攻擊，導致潘女嘴巴流血，假牙脫落，與證人所述看到潘女吐了一口碎牙出來，裡面真牙、假牙都有，整個嘴巴都是血等語，大致相符，採信潘女的證詞。

至於周女辯稱，潘女的胸部挫傷是其在轉身時不小心撞到等語，依物理作用來看，潘女可能向後方閃避，撞擊點也應在背部而非胸部，但根據診斷證明書，潘女傷勢為腦震盪、下唇受傷、假牙脫落、胸部和手部擦挫傷等，認為其傷勢並非集中在單一位置，顯見其遭受攻擊時間非短、次數不少，更顯示出潘女所遭受之攻擊力道猛烈，周女應非僅止於單純阻擋潘女咬她，認為周女陳述多為辯解之詞，不採信其證詞。一審，依傷害罪，判周女有期徒刑4月，得易科罰金。檢察官不服，再提上訴。

二審，檢察官認為原審量刑過輕；潘女的律師則主張，法條應適用重傷害未遂而非普通傷害罪。法官審理後指出，周女在被人架開後，即有放開之情況，因此可以認定潘女並無堅決重傷潘女之意，僅基於普通傷害欲教訓潘女，認為其上訴主張無理由，原審量刑並無不當，駁回其上訴，維持原判，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

快訊／雪隧轎車自撞！翻兩圈橫立外車道　北上車流回堵4公里

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

全台5倍券加碼振興一覽　3縣市發現金！台中拚豪宅新竹台南抽汽車

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
咳喘以為確診⋯驗出染愛滋！　26歲男：長期以性愛抵吃住
樂團男主唱遭起訴宣布退團　謝和弦：XX錯了嗎？
兄弟象王光輝癌逝　一次關鍵代打成 「萬人迷」
5歲童火化嘸家屬！骨頭異常發黑　禮儀師揭殘酷真相
AirPods Pro超狂特價！　搶到現省2千元
色鬼GG真的GG！拖儀隊正妹進草叢性侵　遭咬舌踢要害
帶家人吃燒烤「隔天爆13本土」　台北哥悔：人超多又無梅花座
獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：別把人民當白老鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：不要把人民當白老鼠　　

榔頭殺妻後輕生！高雄雙屍相驗　兄弟悲奔殯儀館「摘榕樹葉避煞」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：不要把人民當白老鼠　　

榔頭殺妻後輕生！高雄雙屍相驗　兄弟悲奔殯儀館「摘榕樹葉避煞」

高市停車場立體化有商機　聯上斥23億打造「停35」　

59歲楊紫瓊穿「台牌夏姿」登倫敦紅毯　黑白配狀態好驚艷

王光輝提攜彭政閔被罵還罰錢　恰恰：失去很好前輩

未完成的約定！二代象王金勇不捨王光輝病逝　「謝謝你老大」

兄弟隊粉專湧象迷　支持王光輝26號球衣永久退休

288萬人要打BNT　「AZ＋莫德納」減230萬人、高端施打意願變化曝

LOL角色轉像素風成考題　老玩家一眼辯出直呼：打太多LOL了

小7咖啡、星巴克、迷客夏、貢茶11大飲品　60款30萬杯1元起暢飲

謝淑薇女雙世界排名維持第2、女單81位　詹家姊妹排第20

日月潭新飯店！承億文旅潭日月9／30試營　房內享湖景第一排美景

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

信義區撿屍醉女拖進草叢　男大生下場曝

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

更多熱門

相關新聞

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」

楊姓女子2017年間因認為經營民宿的林姓丈夫與自家工讀生小花（化名）有一腿，憤而在臉書PO出多則貼文謾罵，並公開標記小花的姓名、出生年月日、教育等個資，事後挨告。日前高雄高分院更一審依違反個資法，將楊女判刑5月，得易科罰金15萬元，另宣告緩刑2年，可上訴。

老公身邊多出小三！貼手臂還摸胸

老公身邊多出小三！貼手臂還摸胸

女業務勾纏人夫…激喊：大支好硬挺　正宮崩潰

女業務勾纏人夫…激喊：大支好硬挺　正宮崩潰

嫌女友「被老男人睡過」　分手才知懷孕他甩鍋

嫌女友「被老男人睡過」　分手才知懷孕他甩鍋

爸褲「穿到一半」被屁汪咬走！

爸褲「穿到一半」被屁汪咬走！

關鍵字：

苗栗正宮小三傷害罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

快訊／新北爆群聚　板橋大遠百1688名員工快篩結果出爐

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面