「我做大妳做小」不滿被影射是小三　她扣脖痛毆害正宮滿嘴碎牙

▲周姓女子不滿被潘姓女子影射是小三，暴怒之下痛毆潘女，造成潘女當場吐出滿嘴碎牙。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台中報導

周姓女子去年8月，不滿潘姓女子影射其和潘夫有染，怒扣住潘女的脖子痛毆，造成潘女頭皮鈍傷併腦震盪，假牙更是當場脫落、胸部和右手擦挫傷等，事後被潘女怒告傷害。一審，法官依傷害罪，判周女有期徒刑4月，得易科罰金，檢察官不服再提上訴；二審，台中高分院駁回檢察官上訴，維持原判。

根據判決書，潘女向警方指出，周女是潘夫的外遇對象，潘女先前就有向周女指出「看到我要離我遠一點」。潘女主張，事發當下她是要走進廚房，和周女說「離我遠一點」、「妳搶我丈夫，看到我來應該要閃進去，不要在外面」、「看到我要尊重我」等語，卻沒想到周女會突然發狂，先是扣住她的脖子、拿她的頭去撞牆，害她斷齒、假牙脫落，身體有多處擦挫傷，直到被沈姓師姐撞見，擔心鬧出命案，趕緊將扭打成一團的2人分開。

周女雖坦承有和潘女發生肢體衝突，但堅決否認有故意傷害，並向警方指出，當時她在廚房煮水換淨茶，潘女卻突然走進來和她說「我做大妳做小，我叫妳往東妳不能往西，我來妳就是要進房間，妳就是要聽我的話」，她不理會，準備要離開廚房，卻遭潘女制止，2人因而爆發衝突。周女表示，她確實有抓潘女頭髮，但也是因為潘女先咬她，她因疼痛所以用腳把潘女踢開，是潘女自己撞到才會有上述傷害等，不過周女在庭審時，卻又向法官證稱，自己沒有抓潘女的頭髮撞牆。

法官審酌潘女證詞，認為潘女指出周女先是以手環扣其脖子，抓住潘女的頭髮猛撞牆數次，最後還朝潘女的頭胸部猛攻擊，導致潘女嘴巴流血，假牙脫落，與證人所述看到潘女吐了一口碎牙出來，裡面真牙、假牙都有，整個嘴巴都是血等語，大致相符，採信潘女的證詞。

至於周女辯稱，潘女的胸部挫傷是其在轉身時不小心撞到等語，依物理作用來看，潘女可能向後方閃避，撞擊點也應在背部而非胸部，但根據診斷證明書，潘女傷勢為腦震盪、下唇受傷、假牙脫落、胸部和手部擦挫傷等，認為其傷勢並非集中在單一位置，顯見其遭受攻擊時間非短、次數不少，更顯示出潘女所遭受之攻擊力道猛烈，周女應非僅止於單純阻擋潘女咬她，認為周女陳述多為辯解之詞，不採信其證詞。一審，依傷害罪，判周女有期徒刑4月，得易科罰金。檢察官不服，再提上訴。

二審，檢察官認為原審量刑過輕；潘女的律師則主張，法條應適用重傷害未遂而非普通傷害罪。法官審理後指出，周女在被人架開後，即有放開之情況，因此可以認定潘女並無堅決重傷潘女之意，僅基於普通傷害欲教訓潘女，認為其上訴主張無理由，原審量刑並無不當，駁回其上訴，維持原判，全案仍可上訴。

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