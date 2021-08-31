蛋塔6顆賣35！蝦皮「急取消訂單」1理由遭消費者怒告　結果出爐

▲蝦皮日前因系統異常，蛋塔標錯價格。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

蝦皮購物今年3月18日疑因系統異常，凌晨連續出包，德基蛋塔6顆只賣35元、衛生紙8包35元，讓網友們瘋下訂單。事後蝦皮發現異常後，取消已經成立的訂單並退費。不過，此舉卻引發部分消費者不滿，提告蝦皮負責人妨害電腦使用罪，但北檢調查後認為，該事件與構成要件不符，因此處以不起訴處分。

蝦皮購物價格於今年3月18日設定異常，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」，竟然只賣35元，當時民眾知悉後紛紛上網搶買，截止前就已經吸引8.3萬人次購買，除此之外當時衛生紙也被標錯價格，100抽8包的衛生紙竟然只賣30元，短時間內就已經賣出2萬份。

事後蝦皮緊急將價格調整為正常價格，之後蝦皮取消已完成之訂單，並全額退費、提出的補償措施。不過，當時經台北市法務局消保官介入瞭解，並多次與蝦皮公司溝通，蝦皮已同意依照原承諾之訂單內容履約，亦即所有成立的訂單都會出貨。法務局強調，只要契約已成立，業者即不得片面解約，一旦標錯價，也只能認賠出貨。

不過，整起事件引起的風波並未因此結束，當時一名消費者認為蝦皮擅自取消訂單的行徑，已經涉嫌違反妨害電腦使用罪，因此對蝦皮提出告訴，但檢察官調查後認為，蝦皮是從後台取消訂單，並未侵入消費者的電腦，且當時是因為標錯價格而將訂單取消，也並非無故，因此與妨害電腦使用罪的構成要件不符，因此對負責人胡育嘉處以不起訴處分。