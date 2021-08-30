收藏二戰豹式坦克罰822萬元　84歲的他：從廢鐵廠買來的

▲豹式五號戰車。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

德國柏林法院在週二判決一名84歲老翁非法持有武器，理由是他擁有私人軍火庫，其中包含一輛坦克、一門高射砲和其他多種二戰時期的軍事裝備。老翁遭判處緩刑14個月，且需支付25萬歐元（約新台幣822萬元）的罰款，必須在兩年內出售或捐贈這些武器給博物館或收藏家。

2015年警方突擊搜查老翁家中的地下室，發現他收有許多軍火武器，其中比較特別的是一輛豹式五號戰車（Panther）。

▲老翁因非法收藏二戰武器遭罰822萬元。（圖／達志影像／美聯社）

豹式五號是納粹時期，德國為了對抗蘇聯T-34戰車而研發。重量約45公噸，長約8.66公尺、寬3.27公尺、高度約3公尺，裝有一門7.5厘米KWK 42L主砲和兩挺7.92毫米MG34機槍，再搭載梅巴赫（Maybach）公司生產的引擎，最大馬力700匹，時速每小時可達55公里。目前世界上僅存12輛，多數存於博物館。

老翁表示，這輛戰車是2015年從廢鐵廠購得，維修後收藏在自家地下室。根據當地媒體報導，他平時不會刻意隱藏自己的收藏，甚至曾在冬天時將戰車開出來充當鏟雪機。

但警方仍以違反戰爭武器控制法（War Weapons Control Act）逮捕他，開啟檢方與被告律師長達6年的法律訴訟。直到2021年，德國法院最終決定被告應罰款並公開拍賣戰車，美國一間博物館表示非常感興趣。據估計，這輛豹式戰車可賣出300萬美元（約新台幣8300萬元）。