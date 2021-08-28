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社會 社會焦點 保障人權

千萬資助老公創業…卻被鎖門外！人妻破門見小三裸體躺床　崩潰訴離

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北人妻資助丈夫事業，累計至少千萬，但對方卻不思感恩，還搞外遇，人妻崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名人妻婚後資助丈夫事業，前後累積至少有千萬元，甚至還為了丈夫到處奔波，繳納鉅額罰金，又因擔任丈夫的借名人頭而被警方通知場，但丈夫卻不思感恩，還將她反鎖在家門外，逼得她只好求助警方，豈料，當她破門而入時，卻發現丈夫衣衫不整，還有一名女子裸體躺在她床上，讓她崩潰訴離獲准。

人妻提告主張，她與丈夫結婚近20年，婚後她因資助丈夫事業，不斷借款給丈夫，前後累計有近千萬元，而她甚至還為了丈夫四處奔波，繳納鉅額罰金，近日更因擔任借名人頭，而被桃園警方通知到場。

人妻表示，她為了丈夫做了這麼多，但丈夫不思感恩，2月28日當天還將她反鎖在家門外，她為了進家門只好報警處理，沒想到卻見到丈夫衣衫不整，還有一名女子裸體躺在她的床上，讓她心寒訴請離婚。

對此，人夫表示，他與妻子已分房4年多，家裡的不動產貸款都是妻子繳納，而妻子所說的女子是教友，因為是他的朋友，所以才會在家中出現。至於衣衫不整的部分，他辯稱，自己睡覺穿著整齊，不可能會衣衫不整。

法官審理時，人妻友人也出面證稱，人妻原本是一個開朗的人，但近幾年卻一直嘆氣，且覺得先生外遇很丟臉，顯少跟人提起。法官認為，人夫對於多次帶女子回家，甚至住進主臥房等並未多加爭執，顯見2人之間的關係不一般，法官最終判准離婚。全案可上訴。

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