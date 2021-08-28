美海軍、海巡雙艦通過台海　王定宇：增加美日台海巡合作機會

▲美國海軍、海巡雙艦通過台海。（圖／翻攝USPacificFleet）



記者呂晏慈／台北報導

美國軍艦27日再度通過台海，這是美國總統拜登上任後，首度由美國海軍和海岸防衛隊艦艇同時通過台海。民進黨立委王定宇分析，此舉對維持區域和平穩定有正面幫助，可以期待未來台灣、日本、美國海巡合作機會逐漸增加。

美軍伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Munro WMSL-755）」27日按照國際法，例行通過台灣海峽，這是拜登上任後，美國軍艦第8度通過台灣海峽，也是上任後首度由美國海軍和海岸防衛隊艦艇同時通過台海。

王定宇分析，拜登上任後，美國軍艦幾乎是固定每個月巡弋台海，對區域和平穩定有相當正面的幫助，對台灣、日本的海巡、以及美國海岸巡防隊能夠逐漸增加合作的機會，也是可以樂見的未來發展。

此外，王定宇表示，美國隸屬第三艦隊的卡爾．文森號航空母艦即將抵達日本橫須賀港，這艘航空母艦升級後，將是美國第一艘可以同時艦載第四代和第五代戰機的航母，目前艦上搭載著約70架F-35C、V-22魚鷹式傾斜旋翼機。

王定宇指出，卡爾．文森號航空母艦來到這個區域的原因，是為了填補雷根號航母調度至中東協助阿富汗撤軍後所留下來的空缺，此外，因卡爾．文森號航母戰力提升，對這個區域共軍的蠢動、共軍的窮兵黷武，有壓制性的作為。

王定宇補充，至於未來雷根號結束中東任務後，回到它原本巡弋的區域，卡爾．文森號是否會繼續留在這個區域，目前未得而知，但根據美國軍方資料，美國海軍未來將會把60%的軍力部署在印太地區，因應中國對於周邊的威脅。

王定宇說，美軍加強部署對於維持區域穩定、不讓共軍錯判，都是有相當正面的助益，而對台灣來說，還是要靠自己保護自己，但是有周邊盟軍強化軍力，未嘗不是一個好消息。