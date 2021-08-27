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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）

▲國家通訊傳播委員會大樓外觀。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）原定於昨（26）日初審《鏡電視》申設新聞台案，卻有媒體報導，傳NCC主委關切、護航，導致評審委員決定罷審。《鏡電視》今（27）日發出3點聲明，指審查資料外洩是另案的台數科，媒體報導誤植為《鏡電視》，「此舉是張冠李戴，對公司聲譽影響甚大，將正式對媒體提出告訴。」

知情人士還原當時情況，26日下午2點第一場委員會開始，就有外審委員在會中提出程序問題，表示握有明確證據，證明NCC內容處官員將對台數科的提問和審查意見洩露，這讓他覺得很恐怖，如果委員提問都會被洩露給業者，如何公正審查？

由於該名委員提出的證據十分明確，當場亦有多位委員附和，說明確有此事，懷疑NCC官員洩密，外審會最後決定，將事證送交政風處理。但這個重要的程序問題，卻沒有影響台數科的審查進度，台數科仍如常完成到會程序，外審委員也都在線上評分了。

知情人士指，26日第二場外審會才輪到《鏡電視》，而且排在第五案，有外審委員質疑線上會議無法保密，因此《鏡電視》的評分又被延後。會議結束時，主席黃處長要求全體審查委員對外封口，讓事實難以澄清。

由於早在開會前一天，即傳出NCC主委為《鏡電視》固票的新聞，待爭議事件發生，讓媒體以為是鏡電視的案子受到質疑、送政風。

以下為《鏡電視》3點聲明：

1. 本公司向主管機關NCC提出新聞台設立申請以來，一向謹守分際，遵守主管機關審查要求。惟NCC在審查其他媒體申設案時，發生審查資料外洩案，以致有國家公務員被送政風處理，媒體報導卻誤植為《鏡電視》引發爭議，張冠李戴，對本公司聲譽影響甚大，《鏡電視》將正式對《聯合報》提出告訴。

2. 《鏡電視》仍一本初衷，以成立專業新聞台為目標，尊重主管機關審查，也相信NCC委員及申設案審查委員，會秉持對媒體環境改革的期許，以專業審查《鏡電視》的申設案。

3. 本公司是在108年12月向主管機關NCC提出新聞台設立申請，迄今已歷一年九個月，期間經歷外審會多次審查，也曾到過NCC委員會進行到會陳述，並有過15次以上資料補件。為做好頻道內容，《鏡電視》並從今年初開始招募員工，進行內部試播，目前公司有300多位員工，進行新聞台設立的準備工作。

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