毒肉品流向22縣市！南投「嚴查101個養殖場」防堵非洲豬瘟

▲南投縣府嚴查各養殖場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為了防堵非洲豬瘟入侵，南投縣長林明溱宣布全面啟動防疫升級措施，而家畜疾病防治所27日前往稽查水里鄉2家養豬場並宣導防疫作為；衛生局也前往縣內14家販售東南亞食品的商家，針對肉品來源進行查核。

非洲豬瘟病毒已成功防堵2年，於日前因肉品走私而產生破口，這批夾帶非洲豬瘟病毒的肉品流向全台22縣市。對此，林明溱要求，家畜疾病防治所嚴格把關、加強宣導防疫，並要求養豬戶應以合格蒸煮設備處理廚餘。此外，縣府也成立聯合稽查小組，加強查核縣內101個養殖場，而林明溱也指示衛生局，清查縣內越南商家的肉品來源，另外，環保局也將全速清除公開位置的廚餘桶並管控家戶廚餘流向。

農業處長陳瑞慶表示，因應非洲豬瘟精進防疫作為，中央決議自8月30日起，禁止廚餘進入養豬場，並於9月1日至30日全面停用廚餘改採袋裝飼料飼養豬隻，階段性防止廚餘傳染豬瘟病毒的風險。此外，南投縣養豬協會理事長詹堯揮也提到，面對非洲豬瘟來襲，養豬戶應自主做好生物安全防護及加強豬場環境消毒，配合政府措施一同度過這個難關。

縣府要求養豬戶做好環境清消工作，使用廚餘檢核再利用的養豬戶，應具備合格蒸煮設備，且需使用90度C溫度蒸煮1小時以上；若無合格蒸煮設備卻使用廚餘者，將處3萬元以上300萬元以下的罰款。

另外，縣府衛生局也於8月23日啟動專案稽查，前往縣內14家販售東南亞食品的業者，針對豬肉產品標示及肉品來源進行查核，查核結果並未發現有相關走私肉製品的情事。衛生局表示，後續將擴大稽查範圍，進行縣內越南小吃店及販售東南亞食品的雜貨商店，針對豬肉產品標示及肉品來源進行溯源清查，一旦發現有來源不明或有標示不明等違規情事，將依法送辦，如查獲來自疫區之豬肉及相關產品則移請農委會動植物防疫檢疫局轄區分局，進行採樣送檢及相關後續事宜。

衛生局也提醒，大陸、越南、菲律賓、印尼等東南亞國家，皆為非洲豬瘟疫區，依規定該地區的豬肉製品不能輸入國內，中秋連假在即，呼籲民眾不要從國外違法攜帶肉品入境或利用航空郵遞、包裹等途徑違法輸入。