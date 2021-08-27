鄭文燦變韓系歐巴！帥照吸1.1萬人朝聖　黃偉哲心動留言了

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院26日公布振興五倍券發放辦法與使用方式等政策，各縣市也跟進並推出加碼的方案。對此，桃園市長鄭文燦表示，桃園也配合中央振興政策，推出8點加碼措施。沒想到，網友都因鄭文燦的宣傳圖歪樓，直呼「不好意思請問這哪位？」

鄭文燦提出的8點，包括「桃園好市券」、「桃園金牌好遊」、「桃園景點買一送一」、「桃園食農教育」、「桃園動起來」、「桃園好暖心」、「桃園半價挺原產」及「桃園數位好優惠」等8點加碼，並附上宣傳圖說「五倍券，桃園準備好了」。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沒想到，網友看到鄭文燦的宣傳照直接歪樓，瞬間吸引1.1萬人留言朝聖，「照片裡的人是誰？把燦哥還來！」、「這個修片師是在拚年終喔」、「這張照片裡的人是誰？不要跟我說是市長喔」、「造型師是誰請幫他加薪」、「不好意思請問這哪位？」「市長，484放錯照片」、「哈哈哈刷整串大家都在討論照片修很大」。

鄭文燦也在留言處聲明，「各位朋友～重點是五倍券桃園加碼活動啦！真的是我，沒有修圖」，而台南市長黃偉哲也忍不住留言說，「哪個攝影師拍的，請私訊謝謝！」

桃園8點加碼措施如下：

桃園好市券

好市券2.0搶先在8月30日至9月13日登記，適用於市場夜市、觀光工廠、休閒農場。好市券3.0搭配中央振興券，10月起，以200元振興券加倍換成400元，金額放大，面額變小，更好用。

桃園金牌好遊

邀請民眾選出最愛遊程，並規劃抽獎活動，中獎民眾可免費參加獲選遊程。

桃園景點買一送一

補助最高額為300元，8月30日起開始登記及抽籤，中籤者憑優惠碼到合作景點，就可享買1送1優惠。相關景點包含小人國、Xpark、埔心牧場、手信霧隱城、祥儀機器人夢工廠、石門水庫遊艇及龍潭大池腳踏船等，陸續增加中。

桃園食農教育

補助幼兒園及國中小學生每人500元，選擇至少1家休閒農場、搭配觀光工廠或環境教育認證場所，推廣食農教育戶外教學。

桃園動起來

持振興券至桃園各運動中心消費滿千元，就送你運動課程！另外，報名運動中心課程，可享有打8折優惠。

桃園好暖心

持振興券到各庇護工場享折扣或神秘小禮物；另外，到視障按摩據點消費，可以參加抽獎及贈送體驗券。

桃園半價挺原產

透過網路購買桃園原住民族相關產品，享有加碼優惠。

桃園數位好優惠

結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，加碼1,000元以上優惠。

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