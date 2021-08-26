等便當太久被反應！高雄老闆狂嗆女外送員：沒路用才跑外送

▲高雄便當店老闆嗆女外送員「沒路用才跑外送」。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「你就是沒路用，才跑熊貓啦！」高雄一間連鎖便當店老闆與女外送員發生口角，雙方疑因等餐時間問題，在店內起爭執，隨後將對話內容上升到歧視賺錢多寡，過程全被另名外送員錄影，PO網後引起網友熱議。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出吵架過程的4段片段，內容顯示時間為25日下午1時43分許。疑似店家餐點爆量，點了炸雞腿便當會需要等較久時間，因此與女外送員空等許久，雙方才會發生口角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女外送員表示，若店家不滿意，可以跟客服說轉單，「你們店家可以不要派這個單」、「我有取單率耶」，但此時老闆突然暴走開嗆，「妳那麼厲害就不會跑熊貓了啦」、「是妳要吃的是不是！全台灣有幾萬個外送員，差妳一個喔！」「妳賺多少啦！ㄏㄚˋ！沒三小路用，賺沒多少錢」。

▲▼高雄便當店老闆狂嗆女外送員。（圖／東森新聞）



對此，店家事後表示，他看到外送員兇他的員工，他才會生氣地嗆聲。老闆也發文道歉，表示他的話是針對個人，不是每個外送員，「這部分我會檢討改進，真的抱歉」。

老闆說，他們有請女外送員轉單，但對方不肯又跳針說店家可以拒絕外送員，「氣到斷理智線，所以才講了一串的情緒話」，「我會好好深刻反省，我身邊也有不少好朋友在跑外送，我絕對沒有看不起外送的意思。講出這些話出來，我真的很懊悔，對不起」。

但店家的道歉網友並沒有領情，紛紛留言「店家加入外送平台，又說外送員沒用？」「先一個富王鴨肉，現在又一個」、「現在可以內用，店家就可以拿翹了。不用靠外送也能賺錢了」、「兩個都有錯，但你做老闆的人，可以罵人家『沒什麼路用才去跑熊貓嗎』他們也是靠自己的勞力不偷不搶的賺每一分錢，你憑什麼歧視外送員」、「屢屢出現這種糾紛，外送平台應該雇一些人不定期不定位至各商家前觀察店家出餐速度及外送人員之態度列入評分並發出警訊」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘