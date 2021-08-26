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媳婦坐月子都吃「白水煮麵」！婆婆住院下場淒慘…網一面倒罵翻

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲一名婆婆在媳婦坐月子時都只準備白水煮麵，讓媳婦懷恨在心。（示意圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

家家有本難念的經，而婆媳過招自古以來都是難解的題目。一名人夫在臉書發文抱怨，他的媽媽住院時老婆都拒絕照顧，只因為在月子期間，媽媽都為老婆準備「白水煮麵」，讓他氣炸「一家人真的要那樣計較嗎？」文章一曝光，引發不少網友熱烈討論。

一名人夫25日在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，他和老婆結婚7年，近日媽媽因病住院，需要人陪病照顧，但他工作忙，沒有時間，因此希望老婆可以幫忙，想不到老婆卻堅定拒絕，「理由是，之前老婆坐月子時我媽曾經只給她吃白水煮麵，最後是岳母來照顧老婆坐月子的，那時候我媽沒有照顧她，現在她也不要照顧我媽。」

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▲太和殿,乾拌麵,拌醬,煮麵,拌麵,吃麵。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO老婆因為「白水煮麵」，拒絕照顧婆婆的要求。（示意圖／記者謝婷婷攝）

對此，人夫相當不滿，認為那時候老婆只是坐月子，又不是生病躺在床上，「現在我媽是生病住院了，她作為兒媳，難道不應該盡孝嗎？居然要用這種理由來逃避責任，兒媳不照顧生病的婆婆，這樣的事被別人聽到了都會嘲笑我們家不和睦的。」

原PO指出，後來他又要求老婆能去照顧媽媽，老婆卻回應，「一起出錢請護工好了，護工比她細心。」讓他無言，「明明她就可以去照顧我媽啊，為什麼一直那麼小氣那麼計較... 明明只是坐月子裡一點小事，卻要一直記仇，影響家庭和睦？」

文章一出，許多網友紛紛跳出來力挺老婆，留言痛批「可以讓老婆照顧老媽，記得提醒老婆每天用白水煮麵給你媽吃，一家人咩～不用這麼愛計較」、「誇張，做月子吃這樣子東西，令人失望」、「當你說出做月子吃白水煮麵的話後，全台灣都在嘲笑你這沒用的男人，怎麼還有臉敢講」、「婆婆自己造成的傷害，怨不得媳婦」。

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