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全聯開賣日本爆紅「第五種乳酪蛋糕」　起司季麵包新推剝皮辣椒口味

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

▲「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，還推出「第五種乳酪蛋糕。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet甜點第4度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，8/27~9/30再推出期間限定聯名甜點，主打日本超夯的「第五種乳酪蛋糕」猶如冰淇淋口感。同步全聯阪急麵包推出起司季，4款新品嚐鮮價25元，其中「剝皮辣椒起司麵包」使用中、西式食材搭配，是創新與傳統記憶的結合。

「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」在8/27~9/30期間，聯名推出7款甜點，其中4款為新品。目前市面上已有的四種起司蛋糕，包括重乳酪蛋糕、生乳酪蛋糕、舒芙蕾起司蛋糕、巴斯克起司蛋糕，而風靡日本米其林甜點專門店的「第五種起司蛋糕」稱為「醬糜蛋糕」(Cheese Terrine)，運用大量鮮奶油、奶油乳酪，以低溫長時間烘烤，創造出介於生乳酪與紐約起司蛋糕間的口感，讓甜點擁有如冰淇淋一般，作法細緻，口感綿密，就算不能去日本也能品嚐！

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

▲▼羅馬生乳包、法式二次方乳酪蛋糕。

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

另有清爽系風味必吃「羅馬生乳包」，也是日本市場最新流行的甜點，使用湯種柔軟麵包體，夾上大份量kiri生乳酪內餡，為嚐鮮必吃款。而「法式二次方乳酪蛋糕」導入日本最優賞的同款乳酪蛋糕，以輕乳酪蛋糕為基底，加上調和出的完美乳酪內餡，最後撒上如雪花般的蛋糕粉，三重口感一次達成。

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

▲法式乳酪藍莓布丁。

「法式乳酪藍莓布丁」則採用法國kiri鮮奶油乳酪，香醇奶香與清爽布丁，底層加入藍莓醬，增添層次感。另外，超夯的「一塊乳酪蛋糕、法式乳酪藍莓大福、法式經典原味千層」也再度回歸，滿足起司控的味蕾。

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

▲一塊乳酪蛋糕等夯品也回歸。

阪急麵包起司季

而看準台灣人對於起司風味接受度高，全聯阪急麵包同步展開起司季活動，推出4款新品在8/27~ 09/30販售，原價30元，8/27~9/9期間嚐鮮價25元。

▲▼全聯阪急麵包展開起司季。（圖／業者提供）

▲剝皮辣椒起司。

此次將起司與中、西式食材搭配，包括「剝皮辣椒起司」使用在地台灣剝皮辣椒與特調起司醬，微辣風味是創新與傳統記憶的結合，相當特別。西式風味則有「羅勒起司小吐司」以清香濃郁的羅勒葉、鹹香乳酪丁和Ｑ軟麵包相互搭配。

還有香氣濃郁、鹹甜混搭的「香蒜起司」，同時推薦CP值頗高的「綜合披薩」特製比薩麵包體，鬆軟好入口，配上火腿片、切片黑橄欖、沙拉醬，大大滿足。另外，在限定門市推出「焗烤起司軟法」以特製的麵包體，外層沾裹上濃郁起司粉，並配上特調起司醬，值得一試，售價49元。

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