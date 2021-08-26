眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

▲只剩一顆頭的眼鏡蛇竟然「復活」了。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

大陸一名廚師在準備做蛇羹料理時，當他把眼鏡蛇的頭部砍斷，用剩下的部分煮湯，在等待燉煮的過程中，他開始收拾廚房，準備將蛇頭拿去丟，沒想到這條眼鏡蛇突然復活，並朝他手臂咬了一口，廚師當場中毒倒地，在救護車抵達前便已身亡。

根據《每日星報》報導，這起意外發生在廣東佛山，名叫做彭帆（Peng Fan）的廚師，當時正在為客人製作他的招牌菜「蛇羹料理」，他先將一條泰國眼鏡蛇（Indochinese Spitting Cobra）的頭部砍下，其餘部分切一切放進鍋子裡煮湯，燉煮過程約20分鐘，隨後他開始收拾廚房，並拿起蛇頭準備丟掉，沒想到蛇頭竟然復活了，還朝彭凡的手臂大咬一口。

44歲客人林孫（Lin Sun）表示，事發當時他正在幫妻子慶生，廚房突然傳來一聲慘叫聲，緊接著一陣騷動，他們也不不知道發生了什麼事，就衝出了餐廳，但事後聽說有人打電話報警，不過在救護車抵達現場時，彭帆早已沒有生命跡象。當地警方表示，「這是一起不尋常的案件，也是一起意外，只有血清才能救彭凡，可惜當醫護人員趕到時，一切都晚了。」

報導指出，蛇和一些爬行動物在死後約1小時內仍能進行反應性運動（Reactive Movements），雖然這條泰國眼鏡蛇的頭部被砍斷，可是仍然有能力進行條件反射，因此才會發生這起悲劇。

泰國眼鏡蛇又被叫做暹羅眼鏡蛇，是東南亞地區的一種射毒眼鏡蛇，身體灰色、褐色、黑色相間，還帶有白色斑紋，長約1.2公尺，最長甚至能到1.6公尺，牠們會針對敵人的頭部，先用噴灑的方式使人中毒，噴射距離可達3公尺，最後才咬人。牠們的蛇毒屬於神經毒素，一旦被咬，會出現疼痛、發腫、部位壞死等情況，若是被毒素射到眼睛，就有可能失明。