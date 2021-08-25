BNT疫苗8月底進150萬劑！　郭台銘搶貨還要1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台積電、永齡、慈濟向德國BNT原廠採購1500萬劑疫苗，鴻海創辦人郭台銘8月4日飛往歐洲親自催貨。有相關人士透露，8月底應該會有150萬至200萬劑BNT到貨，而在11月前，估計能夠拿到750萬劑，但一切的關鍵仍是「不要有政治力干擾」。

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘4日前往歐洲，為台灣了解BNT疫苗的出貨情形，22日下午4時50分返抵台北松山機場，坐上防疫計程車前，他除了向媒體揮手、比愛心手勢外，沒有進行任何公開說明，也沒有接受任何媒體採訪。

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對於催貨進度，永齡基金會執行長劉宥彤曾表示，郭台銘此行前往捷克布拉格，除了替自己與家人安排打BNT疫苗，也是要親自催貨BNT疫苗，「此次歐洲之行，見到的朋友們都很溫暖也很幫忙，兼顧公私行程，郭台銘先生盡力了，謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵」。而總統蔡英文23日前往台大醫學院體育館接種高端疫苗，過程中透露8月底會有疫苗到台灣的訊息。

▲郭台銘22日返台後並未談及催貨進度，搭乘防疫計程車前僅比出愛心手勢。（圖／記者楊詩益攝）

相關人士向《聯合新聞網》透露，台積電、永齡、慈濟採購的1500萬劑疫苗，11月前有望可以拿到750萬劑，也就是說，8月底、9月、10月以及11月應該每個月都會有150萬至200萬劑到貨，不過，首批進貨的BNT疫苗並非使用原先客製化的標籤，還是需要政府同意，否則德國原廠也無法出貨，一切的關鍵仍是「不要有政治力干擾」。

不過，對於相關人士的說法，目前尚未取得相關單位回應。至於8月底是否真的會有新疫苗到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在23日的記者會上提到，上星期大家提問時已經報告過了，「這段時間陸陸續續會有相關疫苗進來，請大家耐心等候。」