CIA局長與「塔利班領導人」密會　首都攻陷以來最高級別會面

▲美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）與塔利班領袖密會。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William J. Burns）已經前往阿富汗首都喀布爾，在當地時間23日與塔利班領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面，但是會面的具體內容暫時保密不公開，而這也是塔利班攻陷首都以來，雙方最高層級會面。

根據CNN報導，2名美國官員表示，伯恩斯23日抵達喀布爾，與巴拉達爾會面，因為美國在8月31日大限之後，還會繼續進行公民撤離工作，事實上整個撤離的期間，拜登政府一直與塔利班成為保持接觸，不論是在喀布爾或是在卡達首都杜哈。

▲塔利班領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）（圖／路透）



這位官員說，這次會議還強調了政府內部的觀點，即隨著時間越來越靠近8月31日從該國撤軍的最後期限，他們需要更清楚地了解塔利班在幾個問題上的立場。

官員對CNN強調，這次的會議是在總統拜登親自指示下所進行的，這反映了政府內部的看法，也就是伯恩斯是拜登團隊中經驗最豐富、最值得信賴的資深外交官之一。另一位官員稱，這次會議是在8月31日之前「就需要做的事情交換意見」。

CNN對相關消息詢問CIA，CIA拒絕對這項密會發表意見。

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