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空軍退役無縫接軌　漢翔吸人才促官兵延續專業

軍聞社／記者卓以立臺中24日電

航空工業人才是國家重要資產，為增進人力資源互惠合作，促進國防產業發展，同時讓空軍服役官兵在營所學與培訓的專業，不致因服役年限限制，而影響再次就業，使官兵在營期間安心服役，精進專業，漢翔公司日前與空軍司令部簽署「人力資源合作協定書」，以協助官兵在退役後能無縫接軌，順利進入社會職場。

「漢翔與空軍司令部人力資源合作協定書」簽署儀式，日前由空軍司令部副司令李廷盛中將及漢翔公司副總經理黃淑媛見證下，由空軍人事軍務處處長董中興少將及漢翔公司人力資源處處長張朝枝代表簽署。

李副司令表示，空軍在飛機修護、通信電子等專業上，培育了許多優秀的技勤修護人員，隨著各式高科技日新月異，對於人才的訴求也日益精實，希望藉由這次的人力資源合作協定書的簽署，能使每位官兵所學發揮所長，與漢翔公司一同促進國防產業發展，建立合作基礎的橋樑。

漢翔副總經理黃淑媛則指出，長期以來，漢翔公司一直肩負著國家戰機產製的責任及推動維修在地化的目標，公司也聘用許多優秀的軍退人才，希望借助這些人才過往在軍中所學，讓國家培養的人才發揮長才，而軍用業務也在漢翔公司的整體業務佔有一定的比例，這些優異的軍退人才能在社會職場上繼續發光發熱，為國家航空工業持續盡一份心力。

空軍與漢翔期望在政府國防自主政策領導下，雙方持續攜手合作，與空軍飛機修護、通信電子等背景人才，共同為發展軍用事業及推動國防產業儲備能量，強化國家的空防實力，此次「人力資源合作協定書」可使官兵安於服役，專業得以延續，漢翔更可在空軍推薦優秀退役人才中，獲取具有專業能力與經驗的人力挹注，將可達成空軍、官兵與漢翔三贏局面。

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