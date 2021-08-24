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解放軍連3天三大海域實彈演練！罕見公開「新型導彈」發射畫面

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍今（24）日起一連三日，在多個海域進行實彈射擊演練，禁止船隻駛入，演習地點包括南海、黃海北部，以及渤海海峽長島海域，禁航時間由今日凌晨零時起，最遲直至星期四晚午夜。此前，據香港《南華早報》21日報導，大陸火箭軍成功發射兩枚旨在摧毀敵方通信系統的常規導彈。

據《央視》報導，解放軍火箭軍近日發射兩枚新型導彈，這種導彈能夠克服「複雜電磁干擾」，能夠在「快速反應」行動中摧毀設施。

▲▼罕見曝「新型導彈」發射畫面。（圖／翻攝自央視）

▲央視罕見曝「新型導彈」發射畫面。（圖／翻攝自央視，下同）

近日，火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

此外，中央電視台罕見地播放了在該國西北部舉行的發射影片片段，稱這些導彈增強了解放軍的作戰和防禦能力。

▲▼罕見曝「新型導彈」發射畫面。（圖／翻攝自央視）

另據《俄羅斯衛星社》北京8月21日報導，解放軍火箭軍成功發射了兩枚新型常規導彈。報導稱，在西北沙漠地區發射的這兩枚導彈，穿透數百公裡外的多重防禦體系，摧毀敵方目標。

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