快訊／本土今增4例「全在新北」！　2例關聯不明

▲陳時中表示，本土增4例都在新北市。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入，確診個案中無新增死亡。本土部分全在新北，有2例關聯不明。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為今(2021)年8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月21日累計公布14,717位確診個案中，已有13,601人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案中，案16037為俄羅斯籍20多歲女性，未接種COVID-19疫苗，8月11日自俄羅斯來臺就學，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月20日有鼻塞等症狀，8月21日由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。案16038為40多歲立陶宛籍男性，未接種COVID-19疫苗，8月13日自立陶宛來臺工作，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月21日出現發燒、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

▲8/23確診個案。（圖／指揮中心提供）