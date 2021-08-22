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「你這裡出汗了」北市按摩師手指伸私處　女客傳訊抱怨竟遭封鎖

▲PTT論壇22日下午指稱松山區有女子消費按摩遭指姦、警方證實正全力查辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲PTT論壇22日下午指稱松山區有女子消費按摩遭指姦、警方證實正全力查辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

22日下午有鄉民在知名網路論壇PTT發文指稱「松山區某按摩店員工假借按摩性侵」引發網友討論，據悉一名任職報社的女性員工，18日上午到台北市松山區民生東路4段某按摩店進行全身按摩，當時店內只有一人，沒想到提供服務的男按摩師居然以「治療水腫」為由，把手指伸入女顧客的私密處內，還跟女子說，「你這裡出汗了！」

被害女顧客嚇得花容失色，事後趕進驗傷報警，台北市警局婦幼隊證實接獲被害女子報案，目前朝向性侵害罪嫌、會同轄區松山警方展開調查！

▲▼PTT論壇22日下午指稱松山區有女子消費按摩遭指姦、警方證實正全力查辦中。（圖／翻攝批踢踢）

▲當事人發文。（圖／翻攝批踢踢，下同）

被害女子18日上午9點45分到民生東路4段某按摩店，原本很開心店內只有她一人消費，不用漫長等候，結果男按摩師在按摩理療過程，居然聲稱「你有水腫」需要增加「排水種療程」，卻把手伸進被害女子內褲內側私密處，還跟被害人說「你看這裡出汗了」，被害人對男按摩師把手指伸入私密處內、甚至沾黏她的分泌物對她聲稱是按摩療程不敢置信。

但因按摩過程男按摩師拿著毛巾蓋住被害人頭臉、眼睛，女被害人感覺會有人身安全問題，只好無奈讓男按摩師上下其手，按摩過程結束後，店家還向被害人收取800元費用。

▲▼PTT論壇22日下午指稱松山區有女子消費按摩遭指姦、警方證實正全力查辦中。（圖／翻攝批踢踢）

女被害人事後倍感噁心，身心俱疲抵達服務公司後趕緊洗澡，當晚傳簡訊向業者抱怨「預約早上10點的按摩，約9:45左右抵達。按摩師非常不尊重女性客人，生理、心理都很不舒服。希望負責人可以重視」，結果卻遭業者封鎖。

▲▼PTT論壇22日下午指稱松山區有女子消費按摩遭指姦、警方證實正全力查辦中。（圖／翻攝批踢踢）

女被害人覺得業者事後不理卸責心態明顯，19日下午向台北市警局婦幼隊報案，警方依法受理製作筆錄，並在女警陪同下到醫院驗傷提告。醫院仔細檢驗被害女子遭性侵過程，醫院也幫被害人修剪指甲後送驗看是否抵抗過程有殘留男按摩師DNA。警方完成初訊受理過程後，將被害女子送往警察局婦幼警察隊進行進步偵訊，案發轄區東社派出所也將循線約談涉案人到案說明。

22日下熱心網友透過網路PTT論壇八卦版「Gossiping」揭露上情，女被害人自陳，「我能做的就是等後續開庭，案發至今，大約24小時，生理心理還是很不舒服，但罪名落實之前，是否還會有人受害？」轄區松山警方則證實接獲被害女報案，但因性侵案件已進入調查流程，強調會依法究辦，也呼籲女子消費按摩最好攜伴前往。

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