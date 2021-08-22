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「AZ混打莫德納」中和抗體高數10倍　台大醫仍選2劑AZ原因曝

「不混打莫德納」原因曝　台大醫第二劑仍打AZ。（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中兩劑都打AZ。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院婦產科仁醫施景中分享，第二劑疫苗沒混打莫德納的原因，「另一個好消息是，我女兒也輪到可以打疫苗了，下周三施打。她選擇高端，和小英總統一樣。」

「輪到我打第二劑疫苗了。」施景中21日在臉書說，醫院的安全衛生室通知他，依指揮中心命令，因台大醫院屬COVID-19專責醫院，本院的專任員工可以選擇第二劑混打莫德納疫苗；根據國外報導，若AZ+Moderna混打，血中產生的中和抗體，可以是AZ+AZ的數十倍，請注意，此並非真實世界中的保護能力差別。

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施景中表示，5月多時，當疫情正如火如荼肆虐，那時他在地藏菩薩前立誓，如果疫苗真有保護力的差別，情願將保護力更高的疫苗，讓給專責醫院中第一線照顧染病病患的醫護人員，還有負責看守國境的邊境人員。

▼施景中兩劑都打AZ。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

施景中指出，那時朋友引用電影《墨攻》的台詞，若「邊境失守，則皇城難逃」，如果每個人都去搶傳說中保護力最高的疫苗，那疫苗一定無法覆蓋所有國民，「這並不代表我不用面對確診病人，我們科還是會有指揮中心轉送過來的確診孕婦，但比較起來，我們比那些在急診室或ICU中，有隨時送來的發燒病人（疑似病患），要安全多了。」

施景中寫道，而且醫院裡很多同仁很早就遵循指示，完成兩劑AZ疫苗注射，他已經比人晚打了，若還做這些混打的打算，總覺得對不起這些同仁，「還有，我全家人，包括母親，太太、兄弟妹妹等，全都是打AZ疫苗，如果混打Moderna真的可以得到更好的保護，而全家只有我一個人混打，我也會不安。」

「因此，我猶豫了一下，馬上還是心無懸念勾選了第二劑打AZ疫苗。」施景中說，到了打疫苗的現場，「現場同仁問了我決定，馬上說：『是的，別管這個了。明年過後，疫苗一定都會混打了』。」而他打完到現在3天，完全沒有不舒服的感覺，身心舒泰。

▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

施景中表示，他們一直都衛教民眾，輪到了就去打，只有打到身上的疫苗才是好疫苗，「是啊，那我還有什麼好想的呢？達賴喇嘛、德國總理梅克爾、英國首相都是打AZ，我一大群醫療同仁也都是打AZ。」

施景中指出，他參加醫院的疫苗協助施打計劃，曾聽有些人想矇混，偷偷進行混打計劃，結果被認出後，又氣急敗壞在現場痛罵醫療人員，何必呢？前幾天看到一份報導，打BNT疫苗的對Delta變種的保護力剛開始比較高，隔一陣子就下降到與AZ相等了。

施景中說，另一個好消息是，「我女兒也輪到可以打疫苗了，下周三施打。她選擇高端，和小英總統一樣。」

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