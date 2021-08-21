250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命：願付一切安置食宿檢疫花費

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓，都得面臨被安樂死的命運。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



海巡查獲有漁船走私未檢疫名貴貓，數量約250隻，品種包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值約1千萬元，但由於這些貓咪是走私無法證明來源，將面臨被安樂死的命運，民間團體台灣動物緊急救援小組也指出，雖能理解法令規定，但仍希望有其他處理方式，甚至相關的飼料費都能協助。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓，數量多達250隻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這艘漁船從八斗子漁港出海後於澎湖外海向不知名船舶接駁大批貓咪，倍海巡查獲後經清點後共有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量近250隻，包含有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式價格不斐的貓種，價值高達新臺幣1千萬元。

這批走私的貓咪下一步該如何處理？農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，按照規定，再海巡單位認定是走私後，移交給農委會動植物防疫局高雄分局，不管品種依法都會進行人道方式處理，使用的麻醉劑，是專門用於安樂死的藥劑。

傅學理提及，這些走私動物不明來源，對國內動物傳染病有很大影響，甚至像是有狂犬病是人畜共通傳染病，不單對動物甚至對人類都會有影響，因此得從嚴處理。

對此，專門搶救犬貓性命的台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，政府雖然基於檢疫相關法規行事，但也希望能以尊重生命、保護動物理念，讓相關單位能妥善安置貓咪、開放讓業者補件或提供檢疫空間，讓牠們免於被銷毀的命運；倪表示，類似的情形讓他覺得很無奈、很無力。

倪表示，如能保住這250命，衍生的安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願意全額支付，希望這群無辜的貓咪能免於被銷毀。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

走私千萬喵星人！俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛 面臨人道銷毀

瑞豐夜市突發「停業公告」驚傳熄燈！ 管理單位緊急回應