神鬼情侶交易塔位「互演買家」　官司纏身照騙300多萬





▲嘉義地檢署查獲靈骨塔位詐騙，檢警搜索 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

從事殯葬業李姓情侶被控利用民眾急欲出售持有的塔位等殯葬商品詐騙，案件審理期間，又以同樣手法詐騙3名民眾近300萬元，嘉義檢方昨天傳喚2人，漏夜向嘉義地院聲請羈押。法院裁定李女准押，李男40萬交保。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，從事殯葬業的李姓男子、李姓女子，2人為情侶，利用民眾急欲出售持有的生前契約等殯葬商品，而向被害人佯稱可協助售出這些商品，惟須支付相關費用或再購買其他殯葬商品進行詐騙，2人去年4月間遭彰化地檢署起訴。

不料，李姓情侶於前案尚在法院審理中，仍持續於去年6月間至今年8月14日，繼續以仲介買賣生前契約等殯葬商品名義，向被害人佯稱有買家可以購買塔位、牌位、骨灰罐等殯葬商品，但必須支付代書費、交易保證金，或出資添購更多生前契約等殯葬商品，買家才願承購等不實事由，使被害人陷於錯誤，依照指示付款，目前有3名被害人被詐騙金額約新台幣300萬元。

嘉義地檢署日前接獲檢舉有假藉買賣生前契約等殯葬商品詐騙情事，案由檢察官陳睿明指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、嘉義市警察局第二分局等組成專案小組，蒐證後，專案小組昨天持搜索票至嫌疑人住處執行搜索，並傳喚李姓情侶到案。

檢方表示，2人利用從事殯葬業的關係，得知他人被購買的塔位等殯葬商品所套牢，且急欲出售的心態，2人則互相扮演買家，讓被害人誤以為交易持續在進行，而被詐騙金額。檢方複訊後，認為2人涉詐欺罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。法院裁定李女准押，李男40萬交保。