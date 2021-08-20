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社會 社會焦點 保障人權

運安會透露「李義祥努力了」！太魯閣號撞山　曝誤點6分鐘釀49死

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY3 第四節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號4月嚴重意外，釀49死200多傷。（圖／記者楊詩益攝）

記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號4月發生嚴重意外，造成49人罹難、200多人受傷，運安會調查報告出爐，卻說工程負責人李義祥「有努力」，且列車誤點6分鐘，「真的是運氣很不好。」對此，資深媒體人黃光芹感到憤怒，在臉書嗆聲「李義祥努力個屁」，運安會的說法，讓她火氣全上來了。

台鐵408次太魯閣號4月2日上午7點11分從樹林出發，目的地台東，上午9點28分行經清水隧道時，與一輛工程車發生碰撞，導致列車擦撞山壁，釀成49人死亡、200多人輕重傷的意外。

該輛工程車違停邊坡，滑落以後，太魯閣號駕駛員發現狀況，卻已經來不及，直到生命的盡頭，都努力踩著最大剎車，仍無力阻止意外。

▼太魯閣號嚴重意外，造成49死200多人傷。（圖／ETtoday記者攝）

太魯閣號第四節車廂拖出作業中。（圖／ETtoday記者攝）

發生這起意外，工程負責人李義祥難辭其咎，被花蓮檢方起訴。不過，運安會調查報告出爐，主委楊宏智說明，太魯閣號從隧道口出來，到事故發生地點，只有17秒的時間能反應，雖然司機員踩剎車，依然來不及。

楊宏智說，調查後還發現，李義祥有努力，想通報工程車滑落，但時間不足、該列太魯閣號誤點6分鐘，若能準時通過，就不會發生如此意外，「運氣真的很不好。」

▼太魯閣號事故嚴重，當時引起國人震驚，如今運安會主委透露，工程負責人李義祥努力了。（圖／記者張君豪攝）

▲▼太魯閣號408次事故現場。（圖／記者張君豪攝）

對於這種說法，黃光芹在臉書痛批，「李義祥努力個屁」，看見媒體引述楊宏智的說法，感嘆「太魯閣號若不延誤6分鐘」，以及替李義祥緩頰，讓她火氣都上來了。

黃光芹指出，花蓮檢方以過失致死罪起訴李義祥、阿好（李義祥聘顧的移工）時，曾清楚交代，當天根本不該施工，且卡車無法過彎熄火，應該找拖吊車，李義祥卻叫阿好拿來爛布、亂捆一通，且卡車滑落以前，是阿好跑到邊坡揮手示警，但根本來不及，為何會變成李義祥窮盡一切努力？

黃光芹表示，運安會23日即將公布調查報告，這49條人命，可不能亂扯。

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