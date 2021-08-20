增3例境外移入「2人打過1劑AZ」　20多歲男無症狀確診

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自羅馬尼亞(案16011)、孟加拉(案16012)及英國(案16013)入境，入境日介於8月6日至8月17日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，其中2人打過1劑AZ疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名境外移入個案中，20多歲的本國籍男性與40多歲本國籍女性均打過1劑AZ疫苗，前者為無症狀感染，已匡列39名接觸者列居家隔離；後者則有咳嗽症狀，檢疫期滿採檢確診，為匡列居家隔離者。

指揮中心統計，截至目前國內累計245萬0350例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含243萬3271例排除)，其中1萬5906例確診，分別為1359例境外移入，1萬4494例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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2020年起累計827例COVID-19死亡病例，其中819例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。