義大利派對淪「萬人淫亂趴」　嗑藥、性侵還溺死人！狂歡現場曝光

▲義大利驚爆萬人群聚淫亂。（圖／翻攝自Tgcom24，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利中部拉齊奧大區的梅扎諾湖（Lake Mezzano）湖畔，近日有人秘密舉辦非法大規模電子音樂狂歡派對，吸引近萬人參加。然而派對登場後，嗑藥、性侵等事件陸續傳出，甚至鬧出人命，驚動當地政府。現已知24歲英國男子桑提牙哥（Gianluca Santiago）溺死湖中。

Dopo cinque giorni di musica e balli, stanno defluendo le migliaia di giovani che hanno partecipato al rave party sul lago di Mezzano, nel Viterbese. A presidiare l'area la Polizia pic.twitter.com/eruUGYftBj — Tg3 (@Tg3web) August 19, 2021

綜合Market Research Telecast等外媒報導，這場被稱為「特尼瓦爾太空旅行」（Teknival Space Travel）的音樂派對於13日登場，據信吸引近萬名來自歐洲各地的年輕人前來參加，原定一路辦到23日。

24歲英國男子桑提牙哥也參加了這場派對，忍不住當地高溫天氣的他決定在晚間跳入湖中。但這一跳卻沒能替他消暑，反而讓他丟了自己的性命，遺體則在距離岸邊約60公尺處被發現。現已知後續會進行驗屍確認死因，瞭解死者生前是否吸毒或酗酒。

Brit, 24, dies after diving into lake next to illegal rave with 8,000 peoplehttps://t.co/KSiYJWL1kA pic.twitter.com/WoetDm0DaN — The Mirror (@DailyMirror) August 17, 2021

然而桑提牙哥的死並未停止這場派對進行。據悉，至少5人因為飲酒或吸毒住院接受治療，且發生性侵事件。此外，一名參加派對的住院者新冠病毒檢測呈現陽性。

當地衛生官員直言，這場面根本已經失控，有必要進行究責；鄰近的瓦倫塔諾市長也直言，這是危害當地社區的行為，除了環境破壞，更造成流行病相關風險。

目前這場派對已經提早結束，當地政府如今要面對這場大型派對所遺留下來的大量垃圾。有部分媒體指出，參加這場派對的人除了要承擔違反新冠肺炎法規的責任外，還可能因為入侵、破壞土地接受調查。

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