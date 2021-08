義大利派對淪「萬人淫亂趴」　嗑藥、性侵還溺死人！狂歡現場曝光

▲義大利驚爆萬人群聚淫亂。(圖/翻攝自Tgcom24,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

義大利中部拉齊奧大區的梅扎諾湖(Lake Mezzano)湖畔,近日有人秘密舉辦非法大規模電子音樂狂歡派對,吸引近萬人參加。然而派對登場後,嗑藥、性侵等事件陸續傳出,甚至鬧出人命,驚動當地政府。現已知24歲英國男子桑提牙哥(Gianluca Santiago)溺死湖中。

綜合Market Research Telecast等外媒報導,這場被稱為「特尼瓦爾太空旅行」(Teknival Space Travel)的音樂派對於13日登場,據信吸引近萬名來自歐洲各地的年輕人前來參加,原定一路辦到23日。

24歲英國男子桑提牙哥也參加了這場派對,忍不住當地高溫天氣的他決定在晚間跳入湖中。但這一跳卻沒能替他消暑,反而讓他丟了自己的性命,遺體則在距離岸邊約60公尺處被發現。現已知後續會進行驗屍確認死因,瞭解死者生前是否吸毒或酗酒。

