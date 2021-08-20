想搭「美軍機」撤離阿富汗先付5.6萬！　沒錢就當場簽借據

▲美國當局要求搭機人士支付撤離費用。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

塔利班佔領阿富汗並於19日正式宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，當地陷入一片混亂，塔利班也隨即掌控位於首都的喀布爾機場，各國紛紛撤離大使館人員與當地僑民，然而如今卻傳出，美國當局向僑民索取高達2000美元（約新台幣55989元）的撤離費，唯有簽署貸款協議才能登上美國安排的軍機離開阿富汗。

根據《商業內幕》報導，塔利班時隔20多年重新控制阿富汗，為了逃離他們的極端統治，當地民眾紛紛想要逃出國境，然而喀布爾機場早就被塔利班給控制，僅有部分外籍軍機能夠起飛。根據美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，自從塔利班攻陷喀布爾後，當地局勢動盪不安，美軍也開始陸續撤離僑民與部分阿富汗人。

如今卻傳出，美國公民如果想要搭乘美國軍機離開阿富汗，必須支付2000美元（約新台幣55989元）以上的撤離費用。據悉，在塔利班進入首都喀布爾的首日，美國國務院海外安全顧問委員會（OSAC）就曾提醒，返美的班機並非免費，乘客必須先簽署一份貸款協議，且直到償還完貸款前，可能都沒有資格續簽美國護照。也就是說，那些想要離開阿富汗的美國公民，在返國後將會面臨鉅額帳單。

據悉，美國法律明確規定，美國公民或是第三國公民在接受離境援助時，必須最大限度地報銷相關花費，因此美國政府才會向僑民索取撤離費。美國國務院也透過官網指出，「通過美國政府的安排離開的公民，有義務償還撤離相關費用。」對此，美方則強調，「登機前可以不付費，只要簽署一份承諾償還費用的表格，就可以搭上撤離班機。」

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