衝出喀布爾人牆返英！他登機卻見「成排空椅」傻眼：很多人逃不了

▲英國的撤僑班機內空無一人。(圖/翻攝自推特/Pen Farthing)

記者葉睿涵/綜合報導

如今的喀布爾機場內外擠滿了尋求離境的人潮,儘管各國都承諾會竭盡所能撤離所有公民,但最近網路卻流出一張英國退役皇家海軍陸戰隊軍官所拍攝的照片,顯示英軍的撤僑班機上居然空無一人,直接打臉了各國政府,也讓他悲嘆,「許多人會被留下」。

綜合天空新聞與《每日郵報》報導,英國皇家海軍陸戰隊軍官法辛(Pen Farthing)在退役後,與懷孕的妻子凱莎(Kaisa)在阿富汗經營一家動物收容所Nowzad。在塔利班攻入喀布爾後,他決定讓妻子搭上英國的撤僑班機返英,於是他們在20日晚間摸黑上路,以避開每天在機場外聚集的龐大人潮。

▲在塔利班控制了喀布爾總統府後,不少人趕快跑向喀布爾機場想要逃離。(圖/路透)

沒想到當法辛協助凱莎登機後,機內的景象卻讓他當場傻眼,因為縱使機場外圍擠滿了想要逃離阿富汗的人潮,但由於人們根本進不去機場、無法登機,因此機內除了工作人員外,根本空無一人。法辛透露,喀布爾機場每小時都會有飛機起飛,但「這些飛機根本不在乎座位是否已經滿了」。

法辛也提到,他的一位朋友就因為比他稍晚出門,而被人群堵在了機場外圍,「完全無法靠近機場1英里」。在見證了喀布爾的悲慘情況後,法辛痛心表示,「我可以預見,有不少人會被留下,當最後一架飛機起飛後,我們的軍人會流血。」

Kaisa is on her way home! BUT this aircraft is empty…scandalous as thousands wait outside #Kabul airport being crushed as they cannot get in Sadly people will be left behind when this mission is over as we CANNOT get it right @SecDef @VP @cnnbrk @BBCBreaking @SkyNews @itvnews pic.twitter.com/FoAxFrzT1K