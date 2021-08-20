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他拿30年前生日禮典當遭婉拒　與業者4個字對話令人感傷

▲▼男子拿出30年前舊款勞力士典當。（圖／業者提供）

▲男子受疫情影響，拿出30年前朋友送的舊款勞力士典當。（圖／業者提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

一名六旬男子日前到市區一家當舖，拿出一只已有使用痕跡的舊款勞力士錶希望典當，業者一問之下，對方才說出這是30年前朋友送的生日禮物，受疫情影響才拿出來周轉。由於錶非原廠貨，業者找理由婉拒，對方也說出「友誼無價」後離開，過程發到臉書後，也引發網友討論。

北區中清路開當舖的阿全（化名）表示，當天下午突然進來一位過路客，看外貌年約60歲，樸實的穿著跟出入當鋪的客人不太相同。「要典當東西嗎？」對方簡單的回說「對」，就從口袋裡拿出一只手錶。他接過來檢查，發現是很舊款的勞力士手錶，雖然有使用痕跡，但錶帶仍蠻新的，只是沒見過這一款式，對方也沒提供保證書等資料，便再追問這手錶的來歷。

▲▼男子拿出30年前舊款勞力士典當。（圖／業者提供）

對方告知，他30年前曾幫助一位好朋友，好友後來生意發達，就回贈這支勞力士當生日禮物感謝他。因為得來不易，他很珍惜，很少拿出來戴，但因為疫情影響，他生意上周轉不來，才拿出來典當，等難關過了就會回來贖回。

阿全得知原因當下，只能找個理由「錶可能壞了不會動，不收」回絕。對方得知後，也淡淡回說「友誼無價」，將手錶收進口袋後轉身離開。

他也將過程放上臉書有感而發說，「近期疫情影響超大，不然不會把這麽新的舊錶拿出了典當周轉，只是雖保存的很好卻不是原廠貨。還好對方說出了友誼無價，內心應轉念而平靜吧！」

網友對此表示，「一定很不好過，祝福他關關難過關關過」、「真誠相待，友情無價，不管送啥都是無價的」、「友誼常存最是可貴」，也對業者與客人的高EQ稱許不已。

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