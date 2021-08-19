確診男刺傷3護理師　辯「1理由」想交保　檢反駁：出來會一直看到

圖文／鏡週刊

新北市一名洪男因確診新冠肺炎於今年5月入住雙和醫院治療，沒想到在住院期間持水果刀刺傷3名護理師，遭到檢察官以殺人未遂等罪嫌起訴並羈押至今。新北地院18日召開延押庭，律師為洪男請求交保辯稱「在病房內看到鬼」才激動傷人；檢察官則認為，現在是鬼月，洪男承受訴訟壓力「交保出來可能會一直看到鬼」恐有再犯之虞，請求延押，法官將另行裁定。

62歲洪男所患新冠肺炎已三採陰，先前羈押於台中看守所防疫中心完成隔離程序後，已移監到台北看守所候審。新北地院18日上午提訊洪男召開延押庭訊問，律師主張洪男無逃亡與再犯之虞，請求交保。

法官拿出檢方偵辦卷證，當庭與辯護律師確認洪男聲稱「看到病房裡有很多鬼」，所以想換藥與換房但沒如願，辯護律師回答「是」；至於檢方認為，洪男仍有羈押理由與必要並請求延押，洪男行凶後仍在住院時涉恐嚇醫護人員，到案又自稱有幻覺、看到鬼，現在是鬼月，洪男在訴訟壓力下「（交保出來）可能會一直看到鬼」而有再犯之虞。

洪男對於檢方的主張，沒有明顯反應，但聽到律師替他訴說日前喪母一事，洪男情緒突然激動崩潰痛哭，還拿下口罩拭淚，法警連忙要他把口罩戴好，法官也安慰洪男。

法官勸洪男要理解遭刺傷的護理師與家人的傷痛，應該「將心比心」，不料洪男突然激動否認「我都沒有做（攻擊）！」，他自稱當時去醫院照顧生病的媽媽卻被抓去隔離，他強調「我什麼都不知道！」。最後法官諭知洪男還押，合議庭評議後將裁定是否准許洪男交保。



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