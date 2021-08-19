女大生患異位性皮膚炎失自信　醫師以首種生物製劑「杜避炎」治癒

▲女大生罹異位性皮膚炎被嫌「閉俗」，醫師以生物製劑幫助恢復自信笑容（下同）。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

21歲台中林姓女大生飽受異位性皮膚炎之苦，不僅全身脫屑，半夜更因搔癢而難以入眠，導致白天常常無精打采，同學私下抱怨他太「閉俗（內向）」，外出時也常被投以異樣眼光，嘗試許多療法但病況依舊反覆惡化，所幸透過首種獲美國FDA核准的生物製劑「杜避炎」治療，2個月後終於日漸好轉，恢復大學生應有的自信與笑容。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發生的皮膚疾病，主因是皮膚屏障異常和免疫系統過度活化，導致外在過敏原可輕易經皮膚穿越，引發一連串發炎反應，症狀除了廣泛性的濕疹樣皮膚變化，伴隨而來的搔癢不適，更影響許多病友生活品質。

方心禹提到，中重度的異位性皮膚炎是最令人感到沮喪的皮膚病之一，林同學因罹患異位性皮膚炎，生活品質不佳，連帶影響社交狀況而喪失自信；經與他充分討論後，決定採用「杜避炎」（Dupilumab）治療，兩周後搔癢感就逐漸消退，再經2個月治療，脫屑、發紅的皮膚也幾乎恢復正常。

方心禹指出，「杜避炎」是美國FDA於2017年核准的第一個用於治療異位性皮膚炎的生物製劑，國內3年前核准使用，其藉由拮抗發炎因子IL-4/IL-13，精準阻斷異位性皮膚炎治病的關鍵路徑，患者平均使用16周後，約5成患者病況改善90%，約9成患者病況可改善50%以上。

更重要的是，類固醇及免疫製劑等現有傳統用藥雖可緩解異位性皮膚炎症狀，但因抑制發炎範圍相當大，也可能產生皮膚萎縮、膚色變淺、長青春痘、免疫力下降、造成肝腎負擔等副作用；而杜避炎幾乎不影響器官系統，僅有7%患者使用後會有輕微結膜炎，相當安全有效。方心禹鼓勵患者不要灰心，未來5至10年可能有更多相關藥物問世，提供更舒適安全的生活。



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