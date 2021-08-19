36歲無業男求問「怎樣能翻轉人生」　他1中肯建議被推爆：至少撐1年

▲36歲無業男求問「怎樣能逆轉人生」，他1中肯建議被推爆：「至少堅持1年」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢表示，他今年已經36歲，目前無業每天在家，沒有任何執照，想知道該怎麼做，才能奮發圖強、翻轉人生，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至有人寫長文回應，點出1項重要關鍵，勵志且充滿正能量的內容，馬上被其他網友推爆，直呼「太中肯了，給推」、「完全能明白您想表達的觀點，只有敬佩」。

一名網友在批踢踢八卦板表示，他目前36歲無業，每天待在家中，要怎麼奮發圖強，「外在有點微胖，沒有任何執照，不太能夠久站，脾氣是有點個性，目前有穩定居所」、「這樣有機會奮發圖強嗎，要考哪一些證照呢，認真求問」「有人有八卦嗎」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，還有人特別回文，建議原PO可以先健身，花個一年時間瘦下來，運動和健康的飲食，才會讓人開始正面思考。他解釋，「一切的改變，都要從微小的習慣開始」、「例如十下伏地挺身，每天堅持一定要做某些運動，簡單到被恥笑也沒關係，重點是必須簡單，而且可以每天堅持下去」。

他說，世界上有許多聰明人，但就是因為太聰明了，不肯做一些似乎無意義的事情，結果就是什麼習慣都無法養成，「堅持一段時間，每天伏地挺身十下，時間到了自然就會增加，堅持這些無聊的事情，堅持到有點成就，你就會發現自己一切習慣的養成會越來越簡單」。

他指出，當養成一個習慣，養到有成就感，就會發現自己無所不能，可以開始去養成其他習慣，例如每天看書、固定錄影或學影音剪輯軟體等，「如果沒有巨大的壓力，改變是很難的，所以找一件小事開始堅持就好」、「我會推薦第一個習慣跟運動有關，因為運動可以改變許多激素，讓自己更樂觀，而且吸引他人」。

超級正能量的回文一貼出，馬上被其他網友推爆，有人說「這篇不錯，寓意很深遠」、「人生大師，真的做一些事情，會讓自己更情緒穩定」、「半夜看到認真文，突然覺得自己好廢」、「每天只要持續，進步一點點，一年後就進步很多點」、「好正面的文章，推」、「原子習慣，給推」。

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