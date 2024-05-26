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9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

記者王佩翊／編譯

法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）於1821年逝世，然而他的生殖器卻在死後被醫師剪下，流傳於民間。目前的所有者是伊萬（Evan Lattimer），她的泌尿科醫師父親在拍賣會上以3000美元（約新台幣9.6萬元）的價格得標後，便收在自家角落，直到離世後她才有幸接手。而一名有幸看過「本尊」的作家直言，因為年代久遠，拿破崙的陰莖就像肉乾一樣乾癟，尺寸則是小嬰兒的手指大小。

根據《紐約郵報》報導，法國政治與軍事領袖拿破崙離世已203年，然而傳說中，他的生殖器在死後驗屍時，遭人取下，至今多年來從未有人公開見過這樣物品。拿破崙生殖器目前的持有者是住在紐澤西州的伊萬•拉蒂默，但她對此非常低調，拒絕發表任何回應。

伊萬的父親拉蒂默博士（John K. Lattimer）是一名著名的泌尿科醫生，他1977年在巴黎的一場拍賣會上以3000美元的價格標下這個器官。伊萬曾告訴英國媒體，她的父親買下拿破崙的陰莖後，從未展示給任何人看過，也從未告訴過任何人，就只是把它放在桌子底下收好。

拉蒂默博士2007年去世，享耆壽92歲，而這個「古董」也自然地傳承給伊萬。《紐約郵報》曾試圖聯絡現年75的伊萬，但她拒絕對此做出回應。

傳說中，一名醫師在替拿破崙驗屍時，剪下了他約1.5英吋長（約3.81公分）的生殖器。根據紐約作家佩羅特（Tony Perrottet）2008年出版的《拿破崙的私密：揭開2500年的歷史秘密》一書，拿破崙的醫生奧托馬奇（Francesco Autommarchi)）在17名證人面前替拿破崙驗屍。

據傳，這個器官最後成為替拿破崙進行臨終聖禮的神父維尼亞利（Abbé Anges Paul Vignali）的收藏品，並經由他的家族傳承。拿破崙的生殖器1924年被美國稀有書籍經銷商A.S.W.羅森巴赫（ASW Rosenbach）購得，1927年在曼哈頓的法國藝術博物館展出。1977年，它在巴黎被拍賣，並由哥倫比亞大學泌尿學教授拉蒂默博士標下。

佩羅特10年前曾經有幸看過這件遺物，他表示，當時它被裝在一個盒子裡，由於已經經過200年的風乾，因此這件遺物看起來就像一個小嬰兒的手指，且非常乾癟，就像肉乾。

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