9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

記者王佩翊/編譯

法國皇帝拿破崙(Napoleon Bonaparte)於1821年逝世,然而他的生殖器卻在死後被醫師剪下,流傳於民間。目前的所有者是伊萬(Evan Lattimer),她的泌尿科醫師父親在拍賣會上以3000美元(約新台幣9.6萬元)的價格得標後,便收在自家角落,直到離世後她才有幸接手。而一名有幸看過「本尊」的作家直言,因為年代久遠,拿破崙的陰莖就像肉乾一樣乾癟,尺寸則是小嬰兒的手指大小。

根據《紐約郵報》報導,法國政治與軍事領袖拿破崙離世已203年,然而傳說中,他的生殖器在死後驗屍時,遭人取下,至今多年來從未有人公開見過這樣物品。拿破崙生殖器目前的持有者是住在紐澤西州的伊萬•拉蒂默,但她對此非常低調,拒絕發表任何回應。

伊萬的父親拉蒂默博士(John K. Lattimer)是一名著名的泌尿科醫生,他1977年在巴黎的一場拍賣會上以3000美元的價格標下這個器官。伊萬曾告訴英國媒體,她的父親買下拿破崙的陰莖後,從未展示給任何人看過,也從未告訴過任何人,就只是把它放在桌子底下收好。

拉蒂默博士2007年去世,享耆壽92歲,而這個「古董」也自然地傳承給伊萬。《紐約郵報》曾試圖聯絡現年75的伊萬,但她拒絕對此做出回應。

