美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社柏林18日綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾15日淪陷塔利班後，讓原本多認美國總統拜登是外交政策行家的歐洲一片譁然，擔心拜登恐不自覺地加快川普任內肇生的事：西方的倒退及其在世界應代表的一切。

美國政治新聞網Politico的歐洲版一篇報導指出，阿富汗在美國展開撤軍後以驚人的快速度淪陷，現在整個歐洲，官員們的反應混雜懷疑和背叛感，就連曾讚賞拜登當選並相信他能緩和川普時期歐美緊張的人士，都認為撤軍阿富汗是「歷史性錯誤」。

德國國會對外關係委員會主席呂特根（Norbert Rottgen）是德國總理梅克爾的基民黨（CDU）內高層，為人一向不慍不火，相識拜登多年且先前也對拜登上台樂觀以對。

這回呂特根也說：「我要以沉痛並帶著恐懼的心情說，早先的撤軍，是拜登政府嚴重與影響深遠的誤判。這肯定會貸給西方政治與道德信譽根本性的危害。」

儘管梅克爾沒有直接批評拜登，但在不公開場合直言草草撤軍是一大錯誤。德國媒體16日披露她會見黨內要員時說「對相信民主自由的人而言，特別是女性，這都是個痛苦」。

英國國會的外交委員會主席、保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）推文：「這次阿富汗變局是蘇伊士運河危機以來最大的外交災難。我們得反思如何對待盟友、哪些人切身相關及如何捍衛自身利益。」

報導指出，當前包括法國總統馬克宏在內的一些歐洲領袖正推動歐盟在安全政策上減少倚賴美國，阿富汗淪陷正好做為「戰略自主必要」的鐵證。

「德國之聲」（DW）報導，基民黨重量級國會議員、退伍軍人出身的基塞維特（Roderich Kiesewetter）警告，部分曾與德軍在阿富汗北部合作的阿國人員恐被撇下，「我們完全不知要怎麼撤離他們」。

同屬德國國會對外關係委員會一員的基塞維特表示，德國外交部「應開始與塔利班談判」，以便能有機會帶回過去20年在阿富汗協助德國的人。

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