戳屁男亂刀砍倒自助餐老闆　刀尖滴血逃！警狂搜竹子坑山區

▲▼大里惱羞男持刀追砍自助餐老闆10多刀後從容逃逸，警清晨全面搜山。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區62歲李姓男子昨天中午持細長尖刀，沿路追殺自助餐店的謝姓老闆，砍殺10多刀直到謝男倒地才騎機車從容離去，刀尖上沾滿的血跡一路滴落，警方根據路口監視器研判李嫌逃進竹子坑山區，清晨已發動20多名警察和義警前往搜山，希望盡速找到人。

警消昨天上午11點多獲報，大里區塗城路一家自助餐店發生凶殺案，救護人員到場發現老闆謝男手腳和背部有10多處刀傷，傷勢主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等，其中左肩及左背傷口更是長達10多公分，深度幾可見骨，所幸沒有生命危險。

自助餐老闆的家人表示，李男以前就常來買便當，不過已有2個多月沒來了，每次來不是和老闆勾肩搭背，就是故意以手指戳屁股，謝姓老闆覺得只是做生意而已，感覺不舒服，多次嚴詞拒絕，可能是李男面子掛不住，「見笑轉生氣」。

李男昨天中午騎機車到自助餐門口後，就從腳踏墊拿起形似生魚片刀的細長尖刀，一見謝男就是一陣猛砍，謝男逃出店外，邊跑邊淒厲的大喊救命，李男在後狂追，簡直殺紅了眼，彷彿有深仇大恨一般，追了20多公尺後，謝男跑進一家民宅躲避，李仍然照砍，見謝男倒臥血泊中，這才滿意的走回機車處，血液就從細長尖刀沿路滴落，從容發動機車離去。

據了解，李男年輕時即有殺人、槍砲等前科，目前獨自租屋在軟體科學園區旁，生活所需全靠家人接濟，警方根據監視器，發現李嫌最後身影出現在竹子坑山區，由於山區遼闊，加上李嫌未帶手機，搜捕困難，上午6點即出動20多名警察和義警全面搜山，希望盡快找到人，釐清全案真相。

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