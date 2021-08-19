阿富汗東奧唯一女選手！任2屆掌旗官　悲痛曝「恐是最後一次舉旗」

▲阿富汗田徑女將尤舒菲（Kimia Yousofi）擔任東奧開幕掌旗官。（圖／翻攝當事人IG）

記者張寧倢／編譯

塔利班組織（Taliban）攻陷阿富汗，當地發生恐怖逃難潮。7月底曾擔任東京奧運開幕掌旗官的阿富汗田徑女將尤舒菲（Kimia Yousofi）於15日在Instagram沉痛發文表示，她的祖國「殘酷地」再次落入塔利班統治，不知道這會不會成為她最後一次帶著這面旗幟參加奧運。

▲尤舒菲在本次東奧短跑100公尺預賽中，刷新了自己創下的阿富汗國家紀錄。（圖／路透）

根據《華盛頓郵報》報導，阿富汗淪陷之後，不僅當地民眾人心惶惶，運動員更是看不到未來。上月在東奧開幕式進場時，擔任阿富汗掌旗官的田徑女將尤舒菲是本屆唯一一名阿富汗女性運動員，現年25歲的她還曾參加2016年里約奧運，當時她也曾任掌旗官。這次東奧她在女子100公尺項目預賽跑出13秒29的成績名列小組第7，儘管無緣晉級，她仍刷新自己創下的國家最快紀錄。

如今阿富汗遭塔利班組織掌控，尤舒菲沉痛地在IG發文稱，她的她的祖國「殘酷地」再次落入塔利班統治，「我不知道這是不是我最後一次帶著這面旗幟（阿富汗國旗）出現在奧運會場，甚至不知道以後還能否將這面旗繫在我的額頭上，並代表國家參加奧運。親愛的居民、我國家所有堅強的女孩……願上帝保護你們。」

▲尤舒菲擔任東奧開幕式掌旗官，領著阿富汗選手們進場。（圖／路透）

據悉，尤舒菲在阿富汗出生，卻因為戰亂頻頻，被迫隨著父母與兄長逃往伊朗難民營，在家人支持下開始練田徑，17歲獲得阿富汗國家田徑隊的青睞，認真接受專業訓練。另一名原本預計在東京帕運出賽的女選手庫達迪（Zakia Khudadadi）目前受困阿富汗，原本得知獲得外卡資格參賽時，她相當興奮，如今卻因為機場關閉而無法前往東京參賽，不禁令人心酸。

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