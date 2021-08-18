拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

▲大雨過後，屏東縣大消毒，清除積水容器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前連日豪雨造成縣內南州、鹽埔、林邊、麟洛等19鄉鎮多處淹水，縣府環保局及各鄉鎮消毒大隊於放晴後立即全面展開環境消毒及環境整理工作，迄今已完成61個村、里淹水處消毒殺菌工作，消毒面積達約260.6公頃，籲請民眾共同清除登革熱病媒蚊孳生源，確保身體健康。

環保局表示，雨後助長病媒蚊孳生，尤其積水的容器，易形成登革熱病媒蚊溫床，所以在全國疫情三級警戒降為二級，8月起主動結合各鄉鎮市公所動員各村、里當地志工捲起衣袖、戴好口罩巡清鄰里巷道的病媒蚊孳生源積水容器，尤其針對住家旁盆栽底盤及廢輪胎，每個一積水的容器徹底清除，共巡清2萬8695個積水容器 。

環保局呼籲，杜絕登革熱病媒蚊孳生需要全民與政府一起動手共同防範，民眾平日除主動隨時巡檢清理住家內外角落的可能積水的容器或設施外，尤其下雨過後應儘速檢視戶外周圍環境，主動清除積水容器等孳生源，以「清除再清除、檢查再檢查」之巡、倒、清、刷方式整理家園，徹底落實清除積水容器，阻斷蚊子產卵的地方，這樣才能避免病媒蚊孳生，降低登革熱疫情發生，共同維護全體縣民健康。

►Her今天推出「台酒生技酒粕青春露」120ml X 6瓶原價10,080元，特價1980元（平均每瓶330元）