　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

▲大雨過後，屏東縣大消毒，清除積水容器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲大雨過後，屏東縣大消毒，清除積水容器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前連日豪雨造成縣內南州、鹽埔、林邊、麟洛等19鄉鎮多處淹水，縣府環保局及各鄉鎮消毒大隊於放晴後立即全面展開環境消毒及環境整理工作，迄今已完成61個村、里淹水處消毒殺菌工作，消毒面積達約260.6公頃，籲請民眾共同清除登革熱病媒蚊孳生源，確保身體健康。

▲大雨過後，屏東縣大消毒，清除積水容器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲大雨過後，屏東縣大消毒，清除積水容器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

環保局表示，雨後助長病媒蚊孳生，尤其積水的容器，易形成登革熱病媒蚊溫床，所以在全國疫情三級警戒降為二級，8月起主動結合各鄉鎮市公所動員各村、里當地志工捲起衣袖、戴好口罩巡清鄰里巷道的病媒蚊孳生源積水容器，尤其針對住家旁盆栽底盤及廢輪胎，每個一積水的容器徹底清除，共巡清2萬8695個積水容器 。

環保局呼籲，杜絕登革熱病媒蚊孳生需要全民與政府一起動手共同防範，民眾平日除主動隨時巡檢清理住家內外角落的可能積水的容器或設施外，尤其下雨過後應儘速檢視戶外周圍環境，主動清除積水容器等孳生源，以「清除再清除、檢查再檢查」之巡、倒、清、刷方式整理家園，徹底落實清除積水容器，阻斷蚊子產卵的地方，這樣才能避免病媒蚊孳生，降低登革熱疫情發生，共同維護全體縣民健康。

►Her今天推出「台酒生技酒粕青春露」120ml X 6瓶原價10,080元，特價1980元（平均每瓶330元）

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
一圖秒懂「台人最常旅遊國家入境規定」　這5國完全開放
前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重死
快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！
台電孕婦「打2劑莫德納」仍染疫　指揮中心回應了
台電單月爆3確診「定調群聚感染」　陳時中：整層PCR、分流上
快訊／今增6例本土「這市最多」　均非居隔期間確診
快訊／高端確定加開「20歲~35歲民眾可打」　今下午4時預約
快訊／今增6本土、5境外　無死亡個案
快訊／大雷雨轟北北宜1小時！北市「這區」二級淹水警戒
LIVE／高端「加開35歲以下？」　陳時中最新說明
快訊／新北男當街遭「菜刀猛砍」噴血　民眾嚇壞驚逃
塔利班來敲門！　她太窮「無法幫忙煮飯」竟遭活活打死
快訊／大雷雨轟「這2縣市」！　5區警戒範圍曝光
Delta衝擊！4款疫苗突破性感染率曝光　「這支最嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺福興宮中元普渡增5成　普品將贈邊緣戶及弱勢家庭

小貨車轉彎「掉漆」路面一片白　3騎士「犁田」慘摔

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

正統鹿耳門聖母廟服務地方造福民眾　機車路考練習場正式啟用

埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　東港暖警及時出手助一家團圓

「以為回不了家」屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

西螺福興宮中元普渡增5成　普品將贈邊緣戶及弱勢家庭

小貨車轉彎「掉漆」路面一片白　3騎士「犁田」慘摔

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

磁吸五倍券！台東將推出翻倍優惠方案　助業者提升商機

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

正統鹿耳門聖母廟服務地方造福民眾　機車路考練習場正式啟用

埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　東港暖警及時出手助一家團圓

「以為回不了家」屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

最新！超可愛三麗鷗口罩限量賣　加碼LINE FRIENDS海邊戲水款Q爆

通勤族崩潰了！北捷確診足跡炸裂　「4線33車站」全面淪陷

苗栗議會拒高端「有國際認證才打」　陳時中：依中央規定辦理

「盡快讓一類醫護混打莫德納」　高嘉瑜：至於二類高官可混打高端

一張圖搞懂「國人最常去旅遊國家入境規定」　這5國完全開放免證明

前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

快訊／台北中華郵政「30歲男墜樓」倒臥停車場！警衛聽巨響嚇壞

接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

中秋烤肉口角　他回家拿槍擊斃學弟！二審加重判21年

瀑布封22年現鬼影　廖大乙：極陰年好兄弟爆大量！非必要別出門

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

地方熱門新聞

台中200萬名車「撞翻4車」　現場畫面曝光

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

妹夫旅遊來投親　這身分曝光姊夫傻眼

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

南投毒梟拒捕駕車衝撞！警連5轟抓3匪

蘇花公路自撞護欄四輪朝天　她爬出車外站不起來跪地待援

小貨車「掉漆」路面一片白　3騎士慘摔

「硬筆書法比賽」潮昇國小洪寀宸奪冠

桃園春天農場爆虐馬2死　動保處安排解剖要開罰

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

高雄市確診個案台南疫調足跡曝光

解禁拚觀光！即日起入境澎湖免篩

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　暖警及時出手助一家團圓

更多熱門

相關新聞

線上藝文節目好評再加碼 兒童青少年充實過暑假

線上藝文節目好評再加碼 兒童青少年充實過暑假

屏東縣政府8月推出線上親子節目「夏日舞台夢」內容包含馬戲、音樂、舞蹈、戲劇、布袋戲等內容，還有香蕉哥哥和檸檬姐姐帶動唱，在屏東藝遊官方YouTube頻道免費觀賞，邀請大小朋友共度充實愉快的線上藝文時光。

屏縣查驗中元應景食品50件　1件 大腸桿菌超標

屏縣查驗中元應景食品50件　1件 大腸桿菌超標

維護台南空品空污稽查不鬆懈

維護台南空品空污稽查不鬆懈

創紀錄！高雄登革熱1年8個月0確診

創紀錄！高雄登革熱1年8個月0確診

自助餐+便當店紙餐具回收10月上路

自助餐+便當店紙餐具回收10月上路

關鍵字：

屏東縣環保局容器登革熱清除

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面