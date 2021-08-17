11架次共機今繞台干擾我軍演　殲-16機、轟-6K機皆現蹤

▲共軍殲-16機。（資料照／國防部）

記者蘇晏男／台北報導

中國共軍今（17）日在台灣西南空域進軍事訓練，甚至一架運8直闖我方公告的「R-12靶區」，干擾我軍演習。國防部傍晚指出，共軍今共派遣11架次共機干擾我西南空域，而我空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部指出，11架次共機分別為運8反潛機1架次、運8遠干機1 架次、空警500機1架次、殲-16機6架次、轟-6K機2架次。另根據國防部公開資料統計，共機今年擾台已達380架次，若加上今日侵入的架次，總數已超過去年一整年擾台的次數。

我國中科院今上午9時25分到10時55分，則在九鵬飛彈基地進行海、空飛彈實彈射擊，共軍運8反潛機也在返航時，再飛到「R-12靶區」，成為共軍首次干擾我國演習，挑釁意味相當濃厚。

根據臉書粉專「台灣西南空域」資訊顯示，共軍一架運8反潛機與空警500空中預警機清晨即在我防空識別區（ADIZ）外進行訓練；而運8更直接入侵我ADIZ的西南空域，我國空軍則升空應處，並在8時20分進行廣播驅離。

接著，共軍以多機型、多空層進入我ADIZ西南空域，空軍則多批次前往應處，並連續7度實施廣播驅離。

▼共軍17日派遣11架次共機闖我西南空域。（圖／國防部提供）