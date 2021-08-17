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台灣人出國注意！要疫苗證明？要隔離？　33國規定一次看

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

針對各主要國家入境規定，是否需要持有疫苗接種證明等問題，外交部17日整理國人最常前往33個國家，歸納出三大類，供國人掌握出國時是否需接種疫苗、隔離或PCR陰性證明等相關措施。

外交部表示，由於國際疫情持續嚴峻，世界各國也持續採取邊境管制及入境後檢疫措施，隨著全球主要國家疫苗施打率提升，國際間旅行逐漸重新開放，我國的疫苗接種人口涵蓋率也達到近4成，許多國人因此關心其他國家針對我國人的入境與檢疫規定。

外交部根據截至8月17日的最新統計資訊，針對我國人最常前往的33個國家，整理相關入境規定，可分為三大類。首先，是「完全開放」，對自台灣出發的國人採「完全開放」政策，國人無須出示武漢肺炎（COVID-19）相關文件，即可入境也免隔離的國家有5國：比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥。

另外，第二大類是「符合條件入境後免隔離」，外交部表示，這是對自台灣出發的國人採有條件開放，只要持採檢陰性證明（PCR或抗原快篩），或疫苗接種紀錄（以該國承認的疫苗種類為準），或康復證明等相關文件（實際情形依各國最新規定），可以入境後免隔離的13個國家，包括：德國、法國、捷克、荷蘭、瑞士、奧地利、英國、美國、巴西、土耳其、沙烏地阿拉伯、南非及新加坡。

第三大類則是「入境須隔離或僅限特殊事由入境」，外交部表示，義大利、菲律賓、泰國及馬來西亞四國規定持有陰性證明或康復證明、疫苗接種紀錄等相關文件入境，仍須進行隔離。

另外，加拿大、日本、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列及阿根廷共11國，則禁止一般外國旅客入境，僅限制外交公務、特殊事由及緊急人道考量者才可入境。

總體而言，外交部表示，疫苗接種證明並非當前各國政府同意外籍人士入境的必要條件，因此我國人前往上述有開放國際旅客的國家，入境並無問題，對於有心人士質疑「打國產疫苗不能出國」相關論調，經查證與事實不符。

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