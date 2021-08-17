　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「咒術迴戰快閃店」北中南巡迴！2公尺高獄門疆扭蛋機現身

▲▼「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

▲「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

繼現象級動漫《鬼滅之刃》後，《咒術迴戰》擄獲大批粉絲成為今年最具話題動畫！業者看好商機，將開設「咒術迴戰全台巡迴快閃店」，9/16起在台北新光三越A11登場，緊接10/16插旗高雄夢時代、11/3在台中新光三越最終站，現場將有超過2公尺高的「獄門疆」扭蛋機現身。

《咒術迴戰》由日本漫畫家芥見下下創作，集英社出版，2018年於人氣漫畫雜誌《週刊少年Jump》開始連載，在動漫界引來極大迴響，截至2021年6月銷量超過5000萬本。改編為動畫播出至今話題不斷，被譽為《周刊少年Jump》新台柱之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

▲「獄門疆」扭蛋機內容物。（圖／主辦提供）

此次「咒術迴戰全台巡迴快閃店」由羚邦集團官方授權主辦，福福好創意偕同執行，其中搶先透露2公尺高的「獄門疆」扭蛋機300元一扭，裡頭有刺繡符咒托特包、虎杖老師和一年級生的立體桌上萬年曆、黑色長條毛巾等，只扭不賣。快閃店還有「戰力天花板」五條老師，帶著 「全民乖孫」虎杖悠仁與粉絲見面。

▲▼「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

▲此次快閃店總共有2款限定福袋。（圖／主辦提供）

而動漫迷關注的福袋部分，此次快閃店總共有2款限定福袋，一款裡頭有Q版圖樣的行動電、虎杖同款的黑色後背包；另一款裡面有可以上班用的桌墊，平常用伏黑鑰匙圈，和到家後可以抱著的五條老師抱枕，期望吸引粉絲2款都收藏。

此波也推出全新限定周邊，除了壓克力立牌和徽章等基本收藏外，這一次還推出了許多生活用品、飾品、服飾等相關周邊，包括中性設計的軍牌項鍊、伏黑的戒指、手鍊；還有文具與實用雜貨如手符咒膠帶、玉犬圖樣的襪子、Q版四人馬克杯等。

▲▼「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

▲▼「咒術迴戰快閃店」將推出限定周邊。（圖／主辦提供）

▲▼「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

另2月TICA第一天就被搶購一空的「兩面宿儺手指隨身碟」也將在快閃店回歸，還加碼推出「第二根手指的隨身碟」。而新品的行動電源，除了一年級生跟五條老師以外，還有可愛的狗卷前輩跟少見的夏油傑等，幾乎全角色齊全，讓粉絲買到想剁手！

▲▼「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，將於8/13試營運，8/27正式開幕。（圖／業者提供）

▲「新娛樂動漫特區」集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品。（圖／業者提供）

新娛樂動漫特區

動漫迷近來關注的還有在台北大直ATT e Life開設的「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，8/13試營運，8/27正式開幕，主推「一站式購物體驗」、「每月2檔快閃店」、「特區限定新品」3大特色，未來無論是漫威、迪士尼、熱門的鬼滅、美戰、角落小夥伴⋯等周邊都能一次搜刮！

▲▼「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，將於8/13試營運，8/27正式開幕。（圖／業者提供）

▲▼「新娛樂動漫特區」主推一站式購物體驗，熱門的鬼滅、美戰等周邊都能一次收集。（圖／業者提供）

▲▼「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，將於8/13試營運，8/27正式開幕。（圖／業者提供）

其中日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，包含全新壓克力立牌吊飾、熱門角色Ｔ-SHIRT、徽章盒玩-動物款以及角色徽章盒玩，還祭出開幕日起至9/19，凡預約及購買《咒術迴戰》相關商品並滿足指定條件，即可隨機獲得特典明信片一張。開幕前3天，只要到店就送獨家的「animate」原子筆一支，每日數量有限，送完為止。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
快訊／暴增14例境外移入　「這國家」9人返台最多
台灣人出國注意！要疫苗證明、隔離？　33國規定一次看
高端明截止！累計39萬人要打　陳時中：還沒預約的盡快
快訊／今增4例本土　分布2縣市
快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案
帛琉最新公告「台灣人不想打疫苗禁入境」　當地疫苗儲備量曝光
LIVE／聯亞未通過EUA將提申訴　陳時中最新說明
梁云菲連貼3全裸照！　想拍台灣沒人試過的
美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」
快訊／台電爆確診！孕婦「打完2劑莫德納」仍染疫
台電大樓1周爆2確診！　上百員工居家全面清消
快訊／西門町死亡車禍！　女遭撞彈飛搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

蕭淑慎《斯卡羅》滾床周華健帥兒！　暌違12年復出竟「無人認出」

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

C羅也想加盟大巴黎聯手梅西？　法記者曝「今夏無法成真」

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

生活熱門新聞

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

「守下這局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

快訊／台電再爆確診！8個月孕婦「打完2劑莫德納」染疫

疫苗施打意願調查！不到1成想打國產

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

世界咖啡冠軍王策「VWI」創始店宣布熄燈　臉書文埋伏筆

新北確診者來過　「彰化燒肉圓」60年老店又歇業

更多熱門

相關新聞

超獵奇《咒術迴戰》宿儺手指鍋貼

超獵奇《咒術迴戰》宿儺手指鍋貼

日本漫畫家芥見下下創作的《咒術迴戰》被改編為動畫後爆紅！而網路上也出現不少獵奇周邊，近來也有台灣的手工水餃賣家做出「兩面宿儺的手指鍋貼」，內餡是黑豬肉高麗菜口味，還建議要用煎或蒸煮，逼真造型讓網友也看了驚呆，紛紛留言「午餐時間不能只有我看到」、「吃了會成為宿儺容器？」

《咒術迴戰0》聲優名單曝光

《咒術迴戰0》聲優名單曝光

鬼滅之刃、咒術迴戰　稱霸上半年漫畫暢銷榜

鬼滅之刃、咒術迴戰　稱霸上半年漫畫暢銷榜

麥當勞出動漫聯名餐？

麥當勞出動漫聯名餐？

貓版「五條老師」要使出咒術了！

貓版「五條老師」要使出咒術了！

關鍵字：

咒術迴戰

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面