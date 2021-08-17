「咒術迴戰快閃店」北中南巡迴！2公尺高獄門疆扭蛋機現身

▲「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

繼現象級動漫《鬼滅之刃》後，《咒術迴戰》擄獲大批粉絲成為今年最具話題動畫！業者看好商機，將開設「咒術迴戰全台巡迴快閃店」，9/16起在台北新光三越A11登場，緊接10/16插旗高雄夢時代、11/3在台中新光三越最終站，現場將有超過2公尺高的「獄門疆」扭蛋機現身。

《咒術迴戰》由日本漫畫家芥見下下創作，集英社出版，2018年於人氣漫畫雜誌《週刊少年Jump》開始連載，在動漫界引來極大迴響，截至2021年6月銷量超過5000萬本。改編為動畫播出至今話題不斷，被譽為《周刊少年Jump》新台柱之一。

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▲「獄門疆」扭蛋機內容物。（圖／主辦提供）

此次「咒術迴戰全台巡迴快閃店」由羚邦集團官方授權主辦，福福好創意偕同執行，其中搶先透露2公尺高的「獄門疆」扭蛋機300元一扭，裡頭有刺繡符咒托特包、虎杖老師和一年級生的立體桌上萬年曆、黑色長條毛巾等，只扭不賣。快閃店還有「戰力天花板」五條老師，帶著 「全民乖孫」虎杖悠仁與粉絲見面。

▲此次快閃店總共有2款限定福袋。（圖／主辦提供）

而動漫迷關注的福袋部分，此次快閃店總共有2款限定福袋，一款裡頭有Q版圖樣的行動電、虎杖同款的黑色後背包；另一款裡面有可以上班用的桌墊，平常用伏黑鑰匙圈，和到家後可以抱著的五條老師抱枕，期望吸引粉絲2款都收藏。

此波也推出全新限定周邊，除了壓克力立牌和徽章等基本收藏外，這一次還推出了許多生活用品、飾品、服飾等相關周邊，包括中性設計的軍牌項鍊、伏黑的戒指、手鍊；還有文具與實用雜貨如手符咒膠帶、玉犬圖樣的襪子、Q版四人馬克杯等。

▲▼「咒術迴戰快閃店」將推出限定周邊。（圖／主辦提供）



另2月TICA第一天就被搶購一空的「兩面宿儺手指隨身碟」也將在快閃店回歸，還加碼推出「第二根手指的隨身碟」。而新品的行動電源，除了一年級生跟五條老師以外，還有可愛的狗卷前輩跟少見的夏油傑等，幾乎全角色齊全，讓粉絲買到想剁手！

▲「新娛樂動漫特區」集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品。（圖／業者提供）

新娛樂動漫特區

動漫迷近來關注的還有在台北大直ATT e Life開設的「新娛樂動漫特區」，集結了台灣12個知名IP品牌，提供超過200個以上的IP角色周邊新品，8/13試營運，8/27正式開幕，主推「一站式購物體驗」、「每月2檔快閃店」、「特區限定新品」3大特色，未來無論是漫威、迪士尼、熱門的鬼滅、美戰、角落小夥伴⋯等周邊都能一次搜刮！

▲▼「新娛樂動漫特區」主推一站式購物體驗，熱門的鬼滅、美戰等周邊都能一次收集。（圖／業者提供）

其中日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，包含全新壓克力立牌吊飾、熱門角色Ｔ-SHIRT、徽章盒玩-動物款以及角色徽章盒玩，還祭出開幕日起至9/19，凡預約及購買《咒術迴戰》相關商品並滿足指定條件，即可隨機獲得特典明信片一張。開幕前3天，只要到店就送獨家的「animate」原子筆一支，每日數量有限，送完為止。

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