麟洋接到「視訊連線邀請」神秘人身份曝！王齊麟笑了：受寵若驚

▲麟洋接到神秘視訊連線，直呼受寵若驚。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin ）

網搜小組／鄺郁庭報導

「麟洋配」在東奧一戰爆紅，2位台灣囝仔返台後，就經常在粉絲專頁分享日常。今（13）日兩人接到一通視訊連線邀請，讓王齊麟忍不住在臉書分享照片，直呼「有點受寵若驚」，因為邀請的人正是台北市長柯文哲。王齊麟也在文中透露，其實阿北曾是2人的羽球搭檔，笑讚「阿北運動細胞還不錯！」

王齊麟13日中午在粉絲專頁發文，「今天中午收到台北市柯p市長阿北的連線邀請，有點受寵若驚！」感謝柯文哲的祝福與勉勵，也誇讚「阿北」很親民、好聊。王齊麟回想起去年曾出席「羽您有約」羽球公益賽開幕活動，當時「麟洋配」曾跟阿北一起搭配，打了一場3對3的比賽，直笑「沒有想到阿北運動細胞還不錯，球都有打到！」

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王齊麟文末還表示，「看到照片有發現阿北的中餐還放在旁邊，邊聊還要邊處理公務，辛苦嘍～」感謝柯文哲特地打來祝賀，「我們會繼續努力的！」

發文過了一陣子，王齊麟也突然留言，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激」，認為大家或許有不同的政治立場、喜好，但他跟李洋就是單純的運動員，「接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享。」