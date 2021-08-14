外出帶傘！新北等4縣市防「午後突擊隊」　熱低增強時間點曝光

▲大台北及各地山區午後有較大雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日上午各地天氣多雲到晴，午後須留意雷陣雨發生。氣象專家賈新興指出，新北、桃園、新竹、宜蘭等縣市須留意「午後突擊隊」。針對遠洋的熱帶低壓，預計在36到48小時後，所處環境將有利於發展，不過多數預報顯示，熱低無法持續向西，強度發展也會受限，路徑則有兩種可能性。

賈新興於臉書發文指出，今日仍須留意午後雷雨突襲，其中新北、桃園、新竹、宜蘭要特別注意「午後突擊隊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱低距離台灣較遠，暫時沒有影響。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

針對位在遠洋的熱帶低壓，賈新興表示，目前熱低所處環境偏乾，發展受限，初判在36到48小時後，才會移動到有利於發展的環境中。系級預報模式顯示二大特徵，第一，多數預報指出熱低無法持續向西行，強度發展也會受限。

第二，72小時後熱低路徑分歧，有兩種可能性，包括提早北轉以及朝呂宋島至巴士海峽接近，因此觀察的重點在於熱低72小時後的狀態。

▲▼熱帶低壓在36小時後有機會增強。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

氣象局預報員羅雅尹表示，近兩日受到西南風影響，南部天氣不穩，今日清晨到上午南高屏已出現大雨，中部也會有局部陣雨，其他地區午後則要嚴防雷陣雨，尤其是大台北地區、各地山區、中南部近山區平地有機會出現較大雨勢，且可能伴隨雷擊強陣風等劇烈天氣，入夜後雨勢緩和，僅南部沿海有零星降雨。