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3縣市大雨特報！午後「大雷雨熱區」曝　熱帶低壓最新路徑出爐

▲▼各地午後嚴防雷陣雨。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓有機會成颱，不過由於距離仍遠，暫時對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今早南部地區已有大雨出現，中央氣象局提醒，今日下午各地仍會出現雷陣雨，尤其大台北地區、各地山區、中南部近山區平地會有較大雨勢。另外目前關島東方海面有一熱帶性低氣壓，預計未來會逐漸往菲律賓以東到台灣東南方海面移動，有機會進一步發展為颱風。

氣象局預報員羅雅尹表示，近兩日受到西南風影響，南部天氣不穩，今日清晨到上午南高屏已出現大雨，中部也會有局部陣雨，其他地區午後則要嚴防雷陣雨，尤其是大台北地區、各地山區、中南部近山區平地有機會出現較大雨勢，且可能伴隨雷擊強陣風等劇烈天氣，入夜後雨勢緩和，僅南部沿海有零星降雨。

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▲▼各地午後嚴防雷陣雨。（圖／氣象局）

▲▼對流移入，南高屏大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼各地午後嚴防雷陣雨。（圖／氣象局）

氣象專家吳聖宇在臉書粉專天氣風險貼文中指出，今日上午各地普遍為多雲到晴，下午到傍晚則容易有熱對流雷雨出現，局部區域雨勢可能頗大，尤其是山區以及接近山區的地方，降雨量可達大雨等級，也容易出現瞬間的短時強降雨。另大部分地區高溫可以來到32到34度，中北部局部區域高溫可達35度或以上

由於台灣位於太平洋高壓邊緣，因此典型夏季型態天氣仍要維持一周以上，期間高壓略為增強或減弱都可能導致午後雷雨的增減變化，每一天的狀況都會有些不同，不過大致上都是午後雷雨的降雨為主，雖然發生極端高溫機會不高，但溫度也將維持較為炎熱的等級。

▲▼各地午後嚴防雷陣雨。（圖／氣象局）

▲各地午後嚴防雷陣雨，大台北可能有較大雨勢。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，目前在關島以東遙遠的海面上有一個熱帶性低氣壓存在，由於離台灣相當遠，因此預估一周之內都不會對台灣天氣造成影響，不過由預報資料來看，這個熱帶性低氣壓未來將會逐漸往菲律賓以東到台灣東南方海面移動。

至於熱帶低壓是否有機會進一步發展為颱風，以及一周之後有沒有可能對台灣天氣造成影響等等變化，吳聖宇表示，都值得繼續觀察，目前來說仍言之過早，變數還很大，還不必太擔心。

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