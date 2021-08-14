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燕子群過境下黃金雨！馬路+轎車浴屎見證　居民憂傳染疾病

▲大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼大批燕子過境暫棲花蓮市新港街道電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

每年5、6月是燕子育雛高峰期，8月底南遷之前，大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」，道路、愛車上密密麻麻的鳥屎，讓人困擾。除有環境問題，也有傳染病疑慮，縣議員魏嘉彥13日會同花蓮市長魏嘉賢及相關單位前往關心，經了解燕子糞便與傳染病關聯極低，請民眾不須過於擔心。

▲大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

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一輛停在路邊的車子，車身滿是鳥類排泄物，讓行人避而遠之，馬路上的排泄物痕跡雖然經過洗刷，卻仍是清晰可見。最近傍晚時分，在花蓮市新港街、節約街等路段的電線上，出現大量的鳥類，黑壓壓滿布天空十分壯觀，但是也帶來的鳥糞問題，有時路過車輛及行人稍不注意就被砸中，讓附近居民傷透腦筋。

▲大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣議員魏嘉彥接獲民眾投訴，除了擔心環境問題外，也擔心鳥糞會成為傳染病的來源，因此13日會同市長魏嘉賢、清潔隊長吳慶展以及農業處保育與林政科長邱奕承、花蓮縣政動植物防疫所長周黃得榮等人前往關心。有居民看到單位來關心，也特別感謝市公所早上來清洗道路，恢復街道的整潔。

▲大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

縣議員魏嘉彥會同花蓮市長魏嘉賢及相關單位前往關心。

魏嘉賢表示，公所端就是加強清潔，因為擔心造成環境的汙染及有傳染病的疑慮，特別指示花蓮市清潔隊維持周邊清潔，本周已派清潔隊前往洗刷三次，就是希望把環境汙染問題降到最低。

▲大批的燕子聚棲在花蓮市新港街道的電線上，到了晚上就開始下起「黃金雨」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市公所清潔隊一早來清洗道路，恢復街道的整潔。

邱奕承課長推測，該處附近的環境、溫溼度、採光適合燕子棲息，加上可能周邊都有路燈，很多昆蟲有趨光性，有昆蟲可以吃，大群燕子就會附近聚集覓食，鳥類吃完就會排泄，會吸引蒼蠅，蒼蠅又成為鳥類的食物來源，成為一個循環，因此讓大量的燕子聚集於此處。

周黃得榮所長表示，燕子屬於益鳥，會吃蟲，吃的多拉得多，也代表花蓮的環境生態是非常好的，才會吸引鳥類來棲息，燕子過境期約2星期，目前鳥群已逐漸南移，時間一過燕子自然就會消失，且燕子糞便並無傳染性，請民眾不須過於擔心。

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