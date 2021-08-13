　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

特約記者洪聖壹／綜合報導

繼Apple TV+、LINE TV、Netflix、HBO Go之後，華特迪士尼公司在第三季度財報電話會議上宣布，旗下備受各界關注的影音串流服務 Disney+ 將於 2021 年 11 月在台灣、香港及南韓推出。日本Disney+也將在2021年 10 月新增大眾娛樂影視內容。

線上影音串流服務Disney+擁有強大的「迪士尼」、「漫威」、「星際大戰」、「皮克斯」、「國家地理」及“Star“，加上受惠COVID-19全球防疫影響，該服務自 2019 年12 月到今年 3 月，短短 16 個月之間，註冊用戶數已經突破 1 億，雖然相較於今年 4 月 Netflix 公告的 2.07 億付費用戶還有一些距離，不過其付費會員成長速度是所有串流平台最快。

在亞太地區，Disney+ 影音串流服務已先後在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上線。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可指出，受惠於消費者對多元化內容的追求，及對迪士尼旗下品牌和角色系列的喜愛，Disney+在亞太區的市場反響優於預期。也因此在電話會議上正式宣布將於 10 月在日本地區上架，11 月在台灣、香港及南韓上線。

Disney+ 影音串流服務最大的亮點在於擁有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌一系列的熱門電影和影集，獨家網羅 Disney+ 原創內容和特輯，包括漫威影業的原創影集《汪達幻視》（WandaVision）、《洛基》（Loki）及 《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）；《星際大戰》系列《曼達洛人》（The Mandalorian）；迪士尼與皮克斯《靈魂急轉彎》（Soul）；國家地理紀錄片《鯨之謎》（Secrets of the Whales）；以及《漢密爾頓》（Hamilton）等等。Star 則提供數千小時的大眾娛樂節目。官方也透露：「未來也將陸續上線亞太地區及本地的影音內容。」

Disney+ 服務目前覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等 61 個國家/地區，及支援21 種不同的語言。記者在第一時間致電華特迪士尼，官方目前尚無任何回應，有關Disney+在台灣、香港及南韓推出的具體詳情，包括訂閱價格，以及本地合作內容等相關訊息，將在日後一併說明。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／大雷雨轟北北基桃！　16縣市大雨特報
快訊／增4例本土「分布2縣市」　新北罕見0確診
快訊／今新增4本土！　境外移入大增14例
LIVE／已約好BNT交貨時程 　陳時中最新說明
綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌最後
明天七夕！「4星座」桃花運旺　有機會遇見真愛
「紅牌重雞」上國道逆向狂飆！　見車縫就鑽千人笑：快開單啦
麻古、CoCo買1送1！手搖飲「七夕限定優惠」懶人包
快訊／西南風加熱對流夾擊　13縣市大雨特報
康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

三星新折疊機只賣「2萬7800」！槓iPhone、拼市佔...降價3成

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

三星新折疊機只賣「2萬7800」！槓iPhone、拼市佔...降價3成

iPhone 13售價史上最高？　研調分析報告曝2關鍵打臉

快訊／大雷雨轟北北基桃！16縣市大雨特報

快訊／增4例本土「台北、高雄各2例」　3人居隔後驗出陽性

檢察官半夜接「鬼來電」女聲啜泣　氣質女師人間蒸發20年僅留血證

驚覺尿布每天自動折好！媽調監視器解惑　揪出「自律神犬」驚呆

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

Honda NSX Type S「608匹」限量亮相　北美報價471.9萬元起

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

為粉絲剪眉上短瀏海！ 謝金燕「來不及後悔」一看成果：還真呆

玉山盃／楊峻豪劈腿救球主播讚「軟Q」　還沒放棄蹲捕

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3C家電熱門新聞

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

三星新折疊機只賣「2萬7800」！

Disney+影音訂閱服務11月登台

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

三星折疊機Z Fold3等新品動手玩

紅米Note 10 Pro 開箱實測

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

小米MIX4、小米平板5系列亮相

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

停電後復電「傷電器」2步驟解決

Netflix下架犬夜叉等13部影片

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

更多熱門

相關新聞

Disney+終於來了！　11月登陸台灣

Disney+終於來了！　11月登陸台灣

今早，華特迪士尼公司在第三季度財報的電話會議上宣布，旗下備受各界關注的影音串流服務 Disney+ 將於 2021 年 11 月在台灣、香港及南韓推出。日本Disney+也將在2021年 10 月新增大眾娛樂影視內容。

串流媒體Q2市場佔比出爐！Netflix穩居冠　Apple TV+仍僅佔3％

串流媒體Q2市場佔比出爐！Netflix穩居冠　Apple TV+仍僅佔3％

iRent推全新訂閱制　月付99起輕鬆移動

iRent推全新訂閱制　月付99起輕鬆移動

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

《洛基》驚喜宣布：提前兩天上架

《洛基》驚喜宣布：提前兩天上架

關鍵字：

Disney+影音串流訂閱

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面