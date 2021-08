Disney+影音訂閱服務11月登台！　可看漫威、星戰、迪士尼

特約記者洪聖壹/綜合報導

繼Apple TV+、LINE TV、Netflix、HBO Go之後,華特迪士尼公司在第三季度財報電話會議上宣布,旗下備受各界關注的影音串流服務 Disney+ 將於 2021 年 11 月在台灣、香港及南韓推出。日本Disney+也將在2021年 10 月新增大眾娛樂影視內容。

線上影音串流服務Disney+擁有強大的「迪士尼」、「漫威」、「星際大戰」、「皮克斯」、「國家地理」及“Star“,加上受惠COVID-19全球防疫影響,該服務自 2019 年12 月到今年 3 月,短短 16 個月之間,註冊用戶數已經突破 1 億,雖然相較於今年 4 月 Netflix 公告的 2.07 億付費用戶還有一些距離,不過其付費會員成長速度是所有串流平台最快。

在亞太地區,Disney+ 影音串流服務已先後在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上線。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可指出,受惠於消費者對多元化內容的追求,及對迪士尼旗下品牌和角色系列的喜愛,Disney+在亞太區的市場反響優於預期。也因此在電話會議上正式宣布將於 10 月在日本地區上架,11 月在台灣、香港及南韓上線。

Disney+ 影音串流服務最大的亮點在於擁有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌一系列的熱門電影和影集,獨家網羅 Disney+ 原創內容和特輯,包括漫威影業的原創影集《汪達幻視》(WandaVision)、《洛基》(Loki)及 《獵鷹與酷寒戰士》(The Falcon and The Winter Soldier);《星際大戰》系列《曼達洛人》(The Mandalorian);迪士尼與皮克斯《靈魂急轉彎》(Soul);國家地理紀錄片《鯨之謎》(Secrets of the Whales);以及《漢密爾頓》(Hamilton)等等。Star 則提供數千小時的大眾娛樂節目。官方也透露:「未來也將陸續上線亞太地區及本地的影音內容。」

Disney+ 服務目前覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等 61 個國家/地區,及支援21 種不同的語言。記者在第一時間致電華特迪士尼,官方目前尚無任何回應,有關Disney+在台灣、香港及南韓推出的具體詳情,包括訂閱價格,以及本地合作內容等相關訊息,將在日後一併說明。