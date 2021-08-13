劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

▲案發警衛室。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「劉邦友血案」震驚社會，警方雖立即展開調查，無奈當時犯罪現場保存之重要性未獲得重視，導致大量跡證遭破壞，唯一的倖存者又因記憶受損無法作證，使搜查難上加難，遲遲無法鎖定犯嫌身分。事隔20年，專案小組得到秘密證人證詞，破案一度露出曙光，然而直到追訴權20年期滿前，仍無法成功偵破。

檢警還原案發經過，當天清晨6時許，外傭Judy到大門口拿報紙，瞥見一名男子坐在警衛室，但沒有特別注意；上午7時，劉如梅進入官邸，和Judy一起準備早餐；7時10分，劉邦明來到官邸接縣長上班；7時35分，徐春國提著雞湯走進官邸；8時，劉邦友梳洗完畢走下樓，這也是Judy見到縣長的最後一面。

3分鐘後，縣議員鄧文昌、莊順興及秘書梁美嬌開車抵達官邸，車子停在大門口外；接著官邸警衛劉邦亮準備和劉明吉交接，走進警衛室；至於張桃妹則是縣長夫人彭玉英的好友，一早就前往官邸找她聊天。警方認為，歹徒至少有2人，很可能是先闖入莊順興座車，再押著對方前往官邸，才能順利騙過大門警衛。

▲時任桃園縣長劉邦友。

據指出，2名歹徒一共開了13槍，犯案後由其中一人開車、另一人在後座押著鄧文昌的秘書梁美嬌離開現場，並於晚間8時45將梁女載至虎頭山釋放後逃逸。重建凶案現場時，警方研判劉邦友應該認得2名歹徒，因為當時前國民大會代表林木連曾打電話到宅邸，劉可能正與歹徒「談事」，認為對方應該是當地人士。

即便掌握了部分線索，然而鑑識人員到場時，犯罪現場已因急救人員急於搶救被害人遭到破壞，且部分警員於犯罪現場採樣時未戴手套，使現場遭受進一步之破壞，加上歹徒行徑違背一般常理，警方實在難以判斷凶手是針對何人、何事而來，種種因素導致案件偵辦進入死胡同，懸案20年仍無法偵破。

2016年11月，劉邦友血案將滿20年前夕，一位秘密證人指稱，當年殺害劉邦友等8人的凶手「老三」其實是外號「老山」的梁姓肉販，另人綽號「哥哥」，2男當時只是去找警衛劉明吉討要賭債，卻遭劉邦友辱罵，憤而行凶。不過，檢調單位前往梁姓肉販的住處進行搜索，比對DNA初步排除梁涉案，將追查「哥哥」下落。

▲官邸內部。

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