酒後坐在「已發動」機車上！他慘被法辦　法官2關鍵判無罪

▲林姓男子去年1月喝酒後坐在已發動的機車上，被警方攔查酒測超標移送，法官審理後判無罪。（圖／pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名林姓男子去年1月，在萬華柳州街附近工地喝了保力達B和啤酒後，坐在已發動的機車上，被警方攔查，因酒精濃度超標而遭到移送。不過台北地院審酌員警密錄器等相關證據後發現，林男坐在已發動的機車上遭到員警盤查，並無明顯證據顯示林男酒後駕駛車輛，判其無罪。

判決書指出，林姓男子去年1月先是在萬華柳州街附近的工地喝酒後，坐在已發動的機車上遭到警方攔查，酒測值為每公升0.37毫克，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

庭審時，林姓男子的哥哥向法官表示，當時他和林男在同一個工地工作，林男下班後和他說他有喝酒，要哥哥載他回家，不過因為機車是新的，已經好幾天沒騎，擔心機車壞掉，才會將機車發動，2人各坐在一台機車上抽菸，警察就過來進行酒測。

法官同時也審酌工地主任的證詞，工地主任當時表示，看到林男坐在機車上抽菸時，有交代他交代喝酒不要騎車，才回辦公室，直到聽到警察的聲音出來查看，林男還在相同位置，而工地主任的證詞與林男哥哥的證詞相符，認定林男確實有請哥哥載他回家。

此外，法官也指出，根據警察的密錄器畫面顯示，警方見林男身上有酒氣坐在發動的機車上，遂上前酒測盤查，酒測結果顯示其已超標，林男在和警方交涉的過程中，也向警方表示自己僅在騎樓下，並未駕駛車輛「連動都沒動」，警方則回應，「發動也一樣」，密錄器畫面中也未有林男駕駛機車等行駛畫面，認為檢方所列事證不足以證明林男有罪，判其無罪。

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